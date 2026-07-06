Какие яблоки выбрать: эксперты объяснили разницу между красными, зелеными и желтыми

Все яблоки полезны, однако они отличаются своими полезными свойствами для здоровья.

Красные, зеленые и желтые яблоки не только отличаются по вкусу, но и могут обладать различными полезными свойствами. В частности, исследования показывают, что цвет кожуры яблока может свидетельствовать о различиях в содержании антиоксидантов, растительных соединений, сладости и текстуре. Об этом пишет verywell health.

Красные яблоки, как правило, являются самыми сладкими сортами

"Их насыщенный красный оттенок обусловлен высоким содержанием антоцианов - мощных антиоксидантов, которые также содержатся в других красных фруктах, таких как ягоды и вишня. Исследования показывают, что чем насыщеннее красный цвет, тем больше антиоксидантов, сладости и вкуса может иметь яблоко", - отмечается в материале.

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В других исследованиях говорится о том, что яблоки сорта "Ред Делишес" имеют самое высокое содержание антиоксидантов среди красных яблок, включая сорта "Роял Гала", "Фуджи" и "Смиттен"

Зеленые яблоки: терпкий вкус и более высокая кислотность

Зелёные яблоки, а именно сорт "Грэнни Смит", известны своей хрустящей текстурой и терпким вкусом. Зеленый цвет обусловлен антиоксидантами - хлорофиллом и яблочной кислотой, которые придают фруктам кисловатый вкус и способствуют работе пищеварительных ферментов.

"Более терпкий вкус зеленых яблок объясняется более высокой кислотностью и меньшим содержанием природного сахара по сравнению с красными сортами. В целом яблоки с зеленой кожурой содержат меньше сахара, больше клетчатки и больше полифенольных антиоксидантов, которые, как показывают предварительные исследования, могут способствовать снижению уровня воспалительных процессов в организме, вызывающих заболевания", - добавляют в публикации.

Жёлтые яблоки: мягкая сладость и умеренное содержание антиоксидантов

Жёлтые и золотистые яблоки, а именно "Голден Делишес", по вкусу занимают промежуточное положение между красными и зелёными яблоками. В основном они менее кислые, чем "Грэнни Смит", но мягче красных сортов, с легкой хрусткостью и едва уловимой сладостью.

"Хотя более светлый цвет кожуры свидетельствует о несколько более низком содержании антоциановых антиоксидантов, желтые яблоки все равно содержат клетчатку, витамин С и другие растительные соединения, такие как каротиноиды (которые также содержатся в моркови)", - уточнили в материале.

В одном из исследований говорится, что ежедневное употребление яблок сорта "Гала", которые в основном имеют смешанную светло-красноватую-желтую окраску, привело к снижению уровня маркеров воспаления в крови, связанных с повышенным риском хронических заболеваний, по сравнению с людьми, которые не употребляли эти фрукты.

Другие советы по здоровью

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