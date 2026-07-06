Мужчина проник в заброшенный особняк стоимостью $12 миллионов: что он увидел (фото)

В доме восемь спален, 13 ванных комнат, двухэтажный гараж на 10 автомобилей, винный погреб и аквариум.

Ютубер Stringer Media, который создает контент, посвященный заброшенным местам, посетил огромный роскошный особняк, который когда-то стоил миллионы долларов, а теперь запущен и подлежит сносу. Как пишет supercarblondie.com, в видео на своем ютуб-канале он прошелся по территории и комнатам и показал остатки былой роскоши.

Особняк площадью 1500 каратных метров располагается на участке земли в 32 гектара и был построен в 2005 году. Первонанально его стоимость составляла 12 миллионов долларов.

Однако в 2009 году владелец дома, Ларри Кладек, попал в тюрьму за подачу ложной налоговой декларации. После этого недвижимость была выставлена ​​на продажу, а в 2016 году была конфискована за долги. В следующем году она была продана застройщикам по сниженной цене в 3,4 миллиона долларов, а теперь особняк предназначен для сноса.

Видео дня

Как сейчас выглядит этот мега-особняк

Ютубер показал, что на территории находятся заросший теннисный корт и высококлассные камеры видеонаблюдения. Также по всей территории в беспорядке находятся брошенные автомобили.

Внутри дома располагались восемь спален, 13 ванных комнат, двухэтажный гараж на 10 автомобилей, винный погреб и аквариум на 2000 литров.

В главной спальне сохранились все остатки былой славы – огромный камин, джакузи, душевая кабина с паром и даже писсуар.

Внизу сохранились другие удобства, включая аквариум и винный погреб.

Некоторые комнаты сохранились лучше, чем другие. В то же время очень сильно пострадал крытый бассейн: потолок был покрыт плесенью и обрушился.

"Это заброшенное место. Здесь так много мертвых насекомых и пыли по всему полу", - прокомментировал он.

Ютубер поделился, что больше всего ему понравилась лестница в виде кораллового рифа. В то же время он предупредил зрителей не следовать его примеру, поскольку поместье находится под круглосуточным наблюдением.

Ранее УНИАН рассказывал, как пара из Нидерландов решила приобрести почти полностью заброшенную деревню на севере Испании и превратить ее в самодостаточную экологическую общину.

Вас также могут заинтересовать новости: