Только один самолет в мире умеет приземляться боком, и это сделали специально

Так называемая "крабовая посадка" стала вынужденным техническим решением в связи с особенностями конструкции самолета.

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress во время посадки при сильном боковом ветре может выглядеть так, будто он неконтролируемо скользит по взлетно-посадочной полосе. На самом деле такая необычная манера посадки является специальной техникой, позволяющей избежать аварии, пишет издание WioNews.

В публикации поясняется, что в сложных погодных условиях самолет заходит на посадку боком, используя маневр, известный как "крабовая посадка". При этом нос бомбардировщика остается повернутым против ветра, тогда как шасси уже выровнено относительно взлетно-посадочной полосы. Как отмечает автор, это может создавать впечатление, что самолет движется по диагонали.

"B-52 Stratofortress часто выглядит так, будто он неконтролируемо скользит при касании земли в суровых погодных условиях. При сильном боковом ветре 70-летний тяжелый бомбардировщик заходит на взлетно-посадочную полосу полностью боком в маневре, известном как "крабовая посадка", – говорится в публикации.

Видео дня

По словам автора, такая особенность продиктована конструкцией самолета. B-52 имеет гигантский размах крыльев – более 56 метров, а их края опускаются довольно низко. Из-за этого традиционная посадка при боковом ветре могла бы привести к тому, что крыло зацепило бы бетонное покрытие полосы.

Чтобы устранить эту конструктивную проблему, инженеры создали для B-52 необычную систему шасси. Передняя и задняя основные тележки могут независимо поворачиваться на угол до 20 градусов влево или вправо относительно продольной оси самолета. Перед посадкой пилоты задают направление полосы с помощью механического поворотного переключателя в кабине, после чего шасси автоматически ориентируется в нужном направлении, даже если сам самолёт продолжает лететь под углом к ветру.

В материале также отмечается, что относительно небольшое вертикальное оперение B-52 ограничивает возможности управления самолетом исключительно аэродинамическими средствами. Именно поэтому поворотное шасси играет важную роль, позволяя тяжелому бомбардировщику двигаться по полосе сразу после касания земли.

Автор напоминает, что когда B-52 начал поступать на вооружение в начале Холодной войны, технология поворотного шасси была засекречена. На ранних официальных фотографиях военные намеренно скрывали колеса самолета, чтобы не раскрывать советской разведке его возможности по посадке при экстремальном боковом ветре.

Другие интересные факты об оружии

Как писал УНИАН, несмотря на всемирную славу, американский многоцелевой истребитель F-35 не является самым мощным боевым самолетом в мире. Если речь идет о выполнении миссий по завоеванию превосходства в воздухе, то на первом месте стоит F-22. Благодаря комплексу своих характеристик он может одолеть любой самолет в открытом воздушном бою.

Также мы рассказывали, почему в американских танках всегда 4 члена экипажа, если в российских и советских танках вполне хватает трёх. Причина на самом деле гораздо глубже, чем просто технические решения конструкторов.

Вас также могут заинтересовать новости: