Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 12 июля

Банкир не ожидает резких изменений курса валют.

Украинский валютный рынок до 12 июля вряд ли отличится резкими изменениями курса. Ситуацию будет определять сразу несколько факторов.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что одними из главных факторов будет спрос со стороны импортеров, ситуация с топливом и сезонность.

Согласно его прогнозу, курс доллара до 12 июля будет находиться в пределах 44,7–45,1 гривни, а евро может колебаться в диапазоне 51,5–52,5 гривни.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине 4470–4510 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 44700–45100 гривень. Что касается европейской валюты, то 100 евро в гривнях до 12 июля будут стоить 5150–5250 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 51500–52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. По его словам, курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень и даже ситуативно расти, но без признаков потери гривней устойчивости или контролируемости.

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