В России началась 'бусификация': СМИ сообщают о массовых облавах на мужчин

Говорят, что мужчин останавливают на улице и заставляют подписывать контракт, чтобы отправиться на войну в Украину.

В Пензе и Пензенской области России полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организовали массовые облавы на мужчин. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на публикации в российских изданиях.

"В Пензе всех подряд забирают, останавливают машины, общественный транспорт, мужчин сажают в машины и увозят подписывать контракт, облавы по всему городу", – сообщила жительница города правозащитникам из проекта "Идите лесом".

Еще один житель Пензы рассказал каналу "Мобилизация", что "ловить мужчин" начали еще в январе, но в последнее время облавы усилились.

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Одно из изданий писало, что в ноябре 2025 года силовики забрали из дома жителя Сурска Владимира Подковиркина для подписания контракта с Минобороны РФ, а в мае 2026 года в здании военкомата на улице Складская пытали Станислава Вяльцина.

Издание Astra отмечает, что ранее местная жительница Анастасия Фомина опубликовала обращение к председателю Следственного комитета РФ о похищении и отправке на фронт своего 58-летнего отца, которого забрали из дома в селе Русский Качим. По словам Фоминой, её отца и других мужчин, находившихся в военкомате в тот день, заставляли подписать контракт под давлением. Уже на следующий день их отправили в Ростовскую область РФ.

"Радио Свобода" сообщает, что в региональном управлении Росгвардии утром 18 июня заявили, что проводили межведомственный рейд. Там добавили, что проверили 80 водителей и выявили девять граждан РФ, не вступивших на воинский учет – им вручили официальные повестки в военкомат. При этом отметили, что такие рейды будут проводиться "на системной основе во всех районах области".

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что с февраля 2022 года в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины погибли и получили ранения более 1 миллиона человек. По его словам, еженедельные потери обеих армий убитыми и ранеными составляют более 10 тысяч солдат.

В то же время издание "Европейская правда", ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО, имя которого не называлось, привело его слова о том, что Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины, несмотря на то, что её потери в живой силе превышают 1,4 млн военных.

Высокопоставленный чиновник НАТО отмечает, что за время полномасштабного вторжения Россия понесла "от 1,3 до 1,45 миллиона общих потерь, из которых примерно полмиллиона составляют погибшие".

При этом он добавил, что это не останавливает главу Кремля Владимира Путина, который остается непоколебимым в отношении своих целей в войне в Украине.

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