В НАТО назвали впечатляющие цифры потерь России в войне против Украины

Представитель НАТО отметил, что в этом году Россия сохраняет инициативу на поле боя, но её успехи "были значительно менее стабильными и последовательными".

Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины, несмотря на то, что ее потери в живой силе превышают 1,4 млн военных. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО, имя которого не называется.

При этом он добавил, что это не останавливает главу Кремля Владимира Путина, который остается непоколебимым в отношении своих целей в войне в Украине.

Также он подчеркнул, что в России ухудшается экономическая ситуация.

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Представитель НАТО отметил, что Россия в этом году сохраняет инициативу на поле боя, но ее успехи "были значительно менее стабильными и последовательными".

"Кроме того, мы не видим никаких признаков существенных изменений в темпах ведения боевых действий или подготовки к крупному российскому наступлению в ближайшее время из-за снижения эффективности российских войск на поле боя", - подчеркнул он.

Высокопоставленный представитель НАТО отмечает, что за время полномасштабного вторжения Россия понесла "от 1,3 до 1,45 миллиона общих потерь, из которых примерно полмиллиона составляют погибшие".

Он сказал, что, несмотря на это, россияне продолжают действовать с высокой интенсивностью по всей линии фронта, особенно на Покровском направлении, и стремятся продвигаться в сторону Доброполья. Также он добавил, что цель россиян - взять под контроль Константиновку.

Представитель НАТО заявил, что, как ожидается, городские бои "будут продолжаться в центральной части города в обозримом будущем, а способность Украины осуществлять снабжение серьезно подрывается из-за использования беспилотников".

В то же время на Запорожском направлении продвижение РФ остается минимальным.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отмечал, что потери российской армии уже достигли цифры в 200 человек ежедневно на 1 квадратный километр оккупированной территории.

Он сообщил, что россияне фактически могут продвигаться на 1-2 участках - в Константиновке и в других районах Донецкой области. Там они сконцентрировали силы, превосходящие украинские в несколько раз. При этом он добавил, что на других участках фронта они утратили инициативу.

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