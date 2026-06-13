РФ приближается к точке, когда придется объявить новую мобилизацию, – Kyiv Independent

На этот раз мобилизация может вызвать гораздо большую панику, чем в 2022 году.

Россия приближается к пределу возможностей своей системы вербовки добровольцев для фронта, из-за чего в Кремле все серьезнее встает вопрос о новой волне принудительной мобилизации. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на западных аналитиков.

Как напоминает издание, первая волна так называемой частичной мобилизации в сентябре 2022 года была объявлена после успешного украинского контрнаступления в Харьковской области. Тогда Кремль мобилизовал около 300 тысяч резервистов, что вызвало протесты и массовый выезд россиян за границу. С тех пор власти пытались избегать нового масштабного призыва, делая ставку на добровольных контрактников и вербовку заключенных.

Однако сейчас эта модель начинает давать сбои. По данным украинской разведки, в первом квартале 2026 года контракты подписали примерно 70,5 тысячи новых военнослужащих, что существенно ниже планов Министерства обороны РФ. Подобные оценки приводит и эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге, который называет этот показатель самым низким за последние три года.

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Проблему усугубляют огромные потери российской армии. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец 2025 года потери РФ могли достичь 1,2 миллиона человек, включая примерно 325 тысяч погибших. Чтобы компенсировать такие потери, Москве необходимо ежемесячно привлекать более 30 тысяч новых военных.

Аналитики отмечают, что Кремль уже усиливает скрытое давление на население. Речь идет о вербовке студентов, установлении планов набора для предприятий, а также вручении повесток резервистам под предлогом медицинских или административных проверок.

По словам аналитика Института изучения войны Екатерины Степаненко, ситуация для России становится все более сложной.

"Российские потери начали превышать темпы набора в российскую армию в конце 2025 года, а это означает, что Кремлю придется набирать больше личного состава только для того, чтобы поддерживать наземные штурмы на уровне, который Россия могла обеспечивать в 2025 году", – отмечает она.

В то же время эксперты сомневаются, что новая мобилизация будет объявлена в ближайшее время. Авторы публикации напоминают, что российское общество сейчас более утомлено войной, чем в 2022 году, а экономические последствия конфликта стали более ощутимыми для населения.

Аналитик Центра анализа европейской политики Михаил Комин считает, что реакция граждан может быть значительно острее, чем четыре года назад.

По мнению экспертов, Путин может прибегнуть к новому призыву только при двух сценариях: в случае серьезного кризиса на фронте или если решит перевести Россию на полномасштабные военные рельсы и резко расширить масштабы конфликта.

"Если Россия все же запустит военную мобилизацию, это будет признаком того, что режим находится под огромным давлением и попал в политическую ловушку", – отмечает аналитик CSIS Макс Бергманн.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, во время выступления в День России Путин впервые осторожно признал отдельные проблемы российской армии, хотя и продолжал заявлять о силе России и технологических достижениях. Путин, в частности, отметил, что войска продвигаются "не так быстро, как хотелось бы", но не упомянул об успехах украинских контратак.

Также мы рассказывали, что Украина получила новое преимущество благодаря модернизированным ударным дронам средней дальности с элементами искусственного интеллекта, которые способны самостоятельно наводиться на цели даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы. Эти беспилотники поражают склады боеприпасов, топливные базы, командные пункты и транспортные маршруты на расстоянии до 150 км от фронта, что значительно затрудняет логистику российских войск.

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