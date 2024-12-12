Россия готовится к долговременной конфронтации с Украиной и НАТО, заявил он.

С февраля 2022 года в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины погибли и получили ранения более 1 миллиона человек.

Об этом во время выступления на Concert Noble в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, еженедельные потери обеих армий убитыми и ранеными составляют более 10 тысяч солдат:

"Из Брюсселя в Украину можно добраться за один день. Один день - именно так близко падают российские бомбы. Так близко летают иранские беспилотники. А совсем рядом воюют северокорейские солдаты. Ежедневно эта война вызывает все больше разрушений и смертей".

Рютте напомнил, что кремлевский правитель Путин пытается стереть Украину с лица земли и в корне изменить архитектуру безопасности, которая десятилетиями обеспечивала безопасность Европы.

Видео дня

"Он пытается уничтожить нашу свободу и образ жизни. Его модель агрессии не нова. Но слишком долго мы бездействовали. Грузия в 2008 году. Крым в 2014 году. И многие не хотели верить, что он начнет полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года. Сколько еще нам нужно тревожных звонков?".

Информация обновляется...

Вас также могут заинтересовать новости: