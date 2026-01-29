'Войну надо довести до конца': Кадыров выступил против переговоров с Украиной

По словам Кадырова, переговоры якобы неуместны после всего, что произошло.

Прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров выступил против продолжения переговоров о завершении войны в Украине. Его слова цитируют росСМИ.

Кадыров приехал в Кремль в составе российской делегации на переговоры кремлевского диктатора Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна. Там он высказал журналистам свое мнение о мирных переговорах.

"Я считаю, что войну надо довести до конца. Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров", - сказал глава Чечни.

Видео дня

Состояние здоровья Кадырова и ДТП с участием его сына - что известно

Напомним, что ранее в The Times писали, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Журналисты заявили, что глава Чечни предположительно страдает от острого панкреатического некроза и проблем с почками. Его появления на публике становятся все реже.

По мнению журналистов, Кадыров, похоже, готовил своего третьего сына, 18-летнего Адама, в качестве преемника. В The Times подчеркнули, что он похож на своего отца как внешностью, так и грубым поведением.

16 января СМИ со ссылкой на источники писали, что Адам Кадыров разбился в ДТП и госпитализирован в тяжелом состоянии. Журналисты выяснили, что его кортеж передвигался на большой скорости, когда внезапно встретил помеху. Утверждается, что авария случилась в самом центре Грозного.

Позже Кавказ.Реалии со ссылкой на информированные источники сообщило, что 18-летний Адам Кадыров пришел в себя после серьезного ДТП. Его состояние здоровья пока не вызывает опасений у врачей.

