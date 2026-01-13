Кадыров при смерти: в The Times рассказали, что будет дальше

В последний раз его видели более недели назад, когда он выглядел истощенным и ходил с тростью.

Прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, что заставляет Москву прилагать все усилия для обеспечения беспрепятственного захвата власти в нестабильной российской республике. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что Кадыров, называющий себя "рядовым солдатом" президента Путина, предположительно страдает от острого панкреатического некроза и проблем с почками, и его появления на публике становятся все реже. В последний раз его видели более недели назад, когда он выглядел истощенным и ходил с тростью.

На прошлой неделе сообщалось, что 49-летний чеченский лидер, находящийся у власти с 2007 года, был госпитализирован во время пребывания в Москве для участия в заседании Государственного совета под председательством Путина 25 декабря.

Кадыров не присутствовал на заседании и не появился ни на одной из официальных фотографий с мероприятия, опубликованных Кремлем. Чеченские чиновники, а позже и сам Кадыров, опровергли эти сообщения. Однако лидер, один из самых ярых сторонников войны Путина в Украине, в прошлом месяце, похоже, намекнул, что ему осталось недолго жить:

"Если верить слухам, я не доживу до старости. Ну, я не хочу дожить до старости. Я хочу умереть, пока меня все любят и уважают".

Важно, что Кадырова обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни и пытки. Его состояние резко ухудшилось, и сейчас он проходит диализ в частной клинике в Чечне. Сообщается, что в больнице собрались члены его клана, в том числе родственники из-за рубежа.

Отмечается, что вопрос преемственности имеет жизненно важное значение для Кадырова, чьи интересы заключаются в обеспечении долгосрочной безопасности его семьи, и для Кремля, который захочет сохранить максимальный контроль над преимущественно мусульманской республикой.

"Считается, что около 100 членов семьи Кадыровых занимают те или иные должности в чеченской администрации, что является самым высоким показателем среди всех чиновников в России. На втором месте находится Путин, который, по данным российских журналистов, назначил 26 своих родственников на руководящие должности", - сказано в статье.

По мнению журналистов, Кадыров, похоже, готовит своего третьего сына, 18-летнего Адама, в качестве преемника. Он очень похож на своего отца как внешностью, так и грубым поведением, и за последние месяцы ему было присвоено множество титулов, включая пост секретаря Совета безопасности.

Другой сын, Ахмат Кадыров, входит в число самых титулованных членов чеченской администрации. Уже возглавляя министерство спорта и министерство по делам региональной молодежи, в этом месяце он был назначен заместителем премьер-министра Чечни.

Гарольд Чемберс, эксперт по Кавказу, заявил, что назначение членов семьи стало ответом на растущие угрозы власти Кадырова со стороны чиновников российских спецслужб, стремящихся заменить его режим более покладистым правителем.

"Именно этот факт, а также плохое здоровье, заставляют Кадырова ускорить продвижение своих сыновей на более высокие политические должности", - сказал он.

Как полагают, в Москве в качестве преемника Кадырова предпочитают Апти Алаудинова, чеченского военного командира, или Адама Делимханова, депутата парламента от Чечни, придерживающегося жесткой линии.

Состояние Кадырова

В ГУР сообщали, что у Кадырова отказали почки, он находится на процедуре диализа. Отмечалось, что поскольку у него серьезные проблемы со здоровьем, то ему подыскивают замену. Среди кандидатов называют, в частности, старшего сына Кадырова Ахмата, а также главу правительства Чечни Магомеда Даудова, командира отряда "Ахмат" Апти Алаудинова.

