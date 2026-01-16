Любимый сын Кадырова разбился в ДТП, он в реанимации, - СМИ

Официально информация не подтверждена, но о ней сообщают источники в Грозном.

Адам Кадыров, скандально известный сын правителя Чечни Рамзана Кадырова, разбился в ДТП и госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Первым об этом сообщил чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO. Со ссылкой на свои источники, издание писало, что "кортеж, как обычно, передвигался на большой скорости", когда "внезапно встретил помеху".

"В результате, машины начала влетать друг в друга, поэтому нам поступает информация, что пострадавших немало", - говорится в сообщении.

Утверждается, что авария случилась в самом центре Грозного, из-за чего было перекрыто множество прилегающих улиц. Также сообщается, что для свободного доступа была закрыта новая республиканская больница: "ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии; его реанимируют и готовят к транспортированию в Москву".

Информацию в целом подтверждает издание "Кавказ Реалии" (это проект "Радио Свобода") со ссылкой на два источника.

"Дороги к больнице закрыты, т.к. туда доставили Адама, он в реанимации без сознания находится, как говорят. Что с сыном Кадырова мы не знаем доподлинно", – рассказал собеседник из Грозного.

Кто такой Адам Кадыров: что нужно знать

Адам Кадыров – младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, ставший широко известным в 2023 году после публичного скандала с избиением заключенного в Грозненском СИЗО. Видео, на котором Адам избивает задержанного, было обнародовано самим Рамзаном. Несмотря на очевидное нарушение закона, никакой юридической ответственности для Адама не наступило, а отец публично одобрил действия сына.

После этого Адам Кадыров начал пачками получать многочисленные государственные и региональные награды, в том числе ордена и медали от властей Чечни и некоторых российских регионов. Ему также присваивали почетные звания и вручали знаки отличия за "служение республике" и "укрепление духовных ценностей", несмотря на его юный возраст и отсутствие официального опыта государственной службы.

На фоне этого появились слухи, что Адама Кадырова готовят в качестве возможного преемника Рамзана Кадырова. Его присутствие в публичном поле, демонстративная поддержка отца и быстрый рост статуса рассматриваются как элементы формирования политического образа будущего лидера. Официально такие планы не подтверждались, но многие наблюдатели считают, что это часть стратегии сохранения власти семьей Кадыровых в Чечне.

