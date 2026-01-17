Сам был за рулем: СМИ раскрыли резонансные детали ДТП с любимым сыном Кадырова

Состояние Адама Кадырова в настоящее время стабильное и не представляет угрозы для жизни, сообщают информированные источники.

18-летний Адам Кадыров, любимый сын главы Чечни Рамзана Кадырова, пришел в себя после серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 января. Его состояние здоровья пока не вызывает опасений у врачей, сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, после аварии в больницу в Грозном доставили также других пострадавших. Их точное количество и состояние здоровья официально не разглашаются.

По словам одного из источников Кавказ.Реалии, автомобиль, в котором находился Адам Кадыров, двигался первым в кортеже и на очень большой скорости. За рулем, по предварительным данным, был сам Кадыров.

"Автомобиль сорвался с движения на ходу, а затем ударился в какое-то ограждение. Видимо, он не справился с управлением", – сообщил источник.

Другой собеседник подтвердил, что состояние Адама Кадырова в настоящее время стабильное и не представляет угрозы для жизни.

Утром 17 января ряд российских оппозиционных СМИ со ссылкой на данные сервиса FlightRadar сообщил, что самолет-госпиталь МЧС России, на борту которого может находиться Адам Кадыров, ночью приземлился в московском аэропорту Внуково. Вскоре после этого там же сел и борт Рамзана Кадырова.

Самолет МЧС вылетел из Чечни в 19:37 по московскому времени и преодолел расстояние до Москвы примерно на полчаса быстрее, чем регулярный рейс.

Кадыров-младший попал в аварию

Вечером 16 января российские и кавказские оппозиционные СМИ сообщали, что Адам Кадыров был госпитализирован в Грозном после ДТП. Он находился в тяжелом состоянии.

Авария произошла на фоне сообщений ГУР Минобороны Украины о серьезных проблемах со здоровьем у Рамзана Кадырова, в частности об отказе почек. По этим данным, он находился в собственной больнице в Чечне, а в Кремле якобы обсуждают возможных кандидатов на нового руководителя республики.

Официальных комментариев со стороны чеченских властей по поводу ДТП и состояния Адама Кадырова пока не поступало.

