Неделя в Украине начнется с похолодания: какие области затронет

Начало новой рабочей недели, 16 марта, в большинстве областей Украины еще будет свежим, но на востоке страны погода изменится более заметно. Тут ожидается похолодание до +6°...+10° и ближе к концу дня - небольшие дожди. На остальной территории будет сухо, но увеличится облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +12°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +13°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +13°.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -1°, днем +13°.

В Тернополе 16 марта ночью 0°, днем +12°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +14°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Виннице сегодня будет -2°...+12°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью 0°, днем +12°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+11°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью -2°, днем +12°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+10°.

В Одессе 16 марта - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью будет+2°, днем +10°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +10°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +10°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°, местами небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +12°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +1°...+11°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +8°.

16 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

16 марта в народе называют Весенним Макарием. По приметам, если ласточки и жаворонки уже прилетели, то весна будет теплой.

