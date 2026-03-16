Какой холодильник не стоит покупать: эксперты назвали худшую модель

Эксперты поставили холодильнику самые низкие оценки за удобство использования.

Бюджетная бытовая техника всегда сопряжена с определенным риском, но некоторые покупки могут оказаться значительно хуже других. Одним из таких неудачных вариантов может быть бытовой холодильник Danby DPF074B2WDB-6, пишет Slashgear.

Этот холодильник получил самую низкую оценку качества в последнем раунде тестирования организации Consumer Reports. Более того, его результат оказался настолько слабым, что модель попала в список худшей бытовой техники, протестированной Consumer Reports в 2025 году.

Эксперты поставили холодильнику самые низкие баллы за удобство использования. Кроме того, как отмечается, ящик для овощей в нижней части холодильника, где продукты должны оставаться свежими, – фактически не справляется с сохранением влаги.

К тому же модель показала слабые результаты и в тестах энергоэффективности. Учитывая, сколько электроэнергии холодильник потребляет в течение всего срока службы, владельцы этой модели могут платить заметно больше за электричество только за то, что пользуются Danby. И еще одна деталь – отсутствие льдогенератора.

"Хорошая новость заключается в том, что компания Danby обычно устанавливает более низкие цены на свою продукцию, чем большинство конкурентов. Рекомендуемая розничная цена этой модели составляет 599,99 доллара, что относительно доступно для почти полноразмерного холодильника", – говорится в публикации.

Также среди преимуществ модели – то, что она хорошо подходит для квартир, коттеджей и офисов, наличие регулируемых стеклянных полок, перевешиваемых дверей.

"Однако компенсируют ли эти дополнительные функции недостатки – вопрос открытый", – добавило издание.

Что говорят реальные покупатели

Тем не менее, на сайте Danby холодильник имеет довольно положительный средний рейтинг от примерно 25 рецензентов. Это резко контрастирует с результатами тестирования Consumer Reports.

Издание пишет, что существует еще платформа отзывов Consumer Affairs, которая не связана с Consumer Reports. На ней сам бренд Danby имеет заметно более посредственный рейтинг, сформированный на основе более 40 отзывов.

"Немало негативных комментариев на этой платформе касаются не столько работы холодильников, сколько того, что происходит после поломки. Несколько рецензентов упоминают проблемы с гарантией и обслуживанием клиентов. Некоторые покупатели утверждают, что Danby отказывалась ремонтировать технику, поскольку необходимые запчасти уже не производились", – пояснил Slashgear.

Самый показательный отзыв оставил покупатель, который рассказал, что приобрел три неисправных холодильника в Costco, прежде чем получил один, который действительно работал. К сожалению, даже тот проработал всего несколько лет, после чего сломался.

Компания предлагает 12-месячную гарантию, покрывающую запчасти и работу мастеров. Однако несколько клиентов считают, что этого совершенно недостаточно.

"Если вы ищете бюджетный холодильник и благосклонно относитесь к продукции Danby, эту конкретную модель, вероятно, лучше обойти стороной. В то же время на рынке все же есть дешевые холодильники, которые на самом деле имеют высокое качество, если знать, где их искать", – подытожил автор статьи.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в холодильник, чтобы убрать запах.

Вас также могут заинтересовать новости: