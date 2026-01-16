Новость об ухудшении состояния Кадырова появилась в момент уязвимости Кремля, - Politico

Пока точно неизвестно, действительно ли на этот раз состояние Рамзана Кадырова очень плохое.

Рамзан Кадыров – чеченский силовик, известный своим сочетанием безжалостных репрессий и показной бравады в социальных сетях. Издание Politico пишет, ссылаясь на данные украинской разведки, что он страдает почечной недостаточностью.

Издание отмечает, что если информация об ухудшении его состояния соответствует действительности, то его состояние повышает вероятность возобновления нестабильности в регионе, который долгое время удерживался под контролем с помощью грубой силы.

Добавляется, что это может произойти в тот момент, когда война российского президента Владимира Путина против Украины вступает в пятый год.

В статье отмечается, что о том, что 49-летний Кадыров якобы на грани смерти, уже сообщалось, но затем он появлялся на публике, иногда выглядя больным, но все еще очень живым.

В то же время издание отмечает, что есть основания для пристального внимания к состоянию здоровья Кадырова, поскольку Чечня стала полигоном для раннего применения Путиным подавляющей военной силы с целью устранения оппонентов и установления лояльного представителя.

В публикации подчеркивается, что правление Кадырова основано на глубоко личном пакте с Кремлем, который действует вне рамок официального законодательства и надзора.

Поэтому то, что произойдет после него, станет испытанием для этой договоренности в момент необычного напряжения для Москвы.

Издание рассказало, что увлечение Путина Чечней берет свое начало в 1999 году. Тогда он, только что заняв пост исполняющего обязанности премьер-министра, пообещал разыскать тех, кого он обвинял в серии взрывов в жилых домах Москвы.

Кроме того, российский диктатор заявил, что "террористов" ждет преследование "даже в выгребной яме".

Отмечается, что последующая военная кампания, известная как Вторая чеченская война, превратила малоизвестного, бледного бывшего главу КГБ в общеизвестную личность. Это обеспечило ему победу на следующих президентских выборах.

Издание поделилось, что в повороте, достойном "Игры престолов", Путин изменил баланс жестокого конфликта, заключив соглашение с отцом Рамзана Кадырова, Ахматом Кадыровым, бывшим лидером повстанцев. Когда Ахмат был убит в 2004 году, Рамзан унаследовал соглашение: власть в обмен на абсолютную лояльность.

В статье говорится, что жестокость Путина в Украине, заключающаяся в бомбардировке Москвой гражданских объектов и пытках военнопленных под предлогом целевой военной операции, во многом напоминает раннюю кампанию в Чечне.

Издание отметило, что бойцы Кадырова не оправдали своей ужасающей репутации. Осенью 2022 года они мало что сделали, чтобы остановить украинскую контрнаступательную операцию. Впоследствии они также оказались неэффективными во время смелого вторжения Украины в российскую Курскую область.

В публикации упоминается, что в декабре прошлого года, отвечая на вопросы журналистов, Кадыров признал, что имеет определенные проблемы со здоровьем. Он заявил, что иногда страдает "от нервных срывов", которые связаны с заботой о чеченских бойцах, воюющих в Украине.

Примечательно, что тогда Кадыров подтвердил намерение снова баллотироваться на пост на региональных выборах в сентябре 2026 года.

Рамзан Кадыров: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщал, что Кадыров находится в больнице, а рядом с ним члены семейного клана. Среди кандидатов, которые могут заменить Кадырова на посту главы Чечни, называют его старшего сына Ахмата, главу правительства Чечни Магомеда Даудова, командира отряда "Ахмат" Апти Алаудинова.

Также мы писали, что Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата исполняющим обязанности заместителя главы правительства республики. Также он сохранил за ним должность министра спорта. Примечательно, что родственники Рамзана Кадырова уже длительное время занимают ключевые должности в органах власти республики. В частности, его 24-летняя дочь Хадижат назначена первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. Еще один сын Адам в 16 лет возглавил отдел обеспечения безопасности отца.

