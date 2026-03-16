США и союзники пытаются научиться останавливать дешевые БПЛА по методу Украины, - WSJ

США, страны Персидского залива и Израиль ищут более дешевые решения, поскольку война с Ираном затягивается.

Украина за годы войны нашла дешевые, но эффективные решения для противодействия атакам беспилотников, и показала, как это можно делать в больших масштабах и за меньшие деньги. И теперь США и их союзники стремятся использовать знания и технологии Украины, поскольку война с Ираном затягивается, и экономический фактор становится все важнее, пишет The Wall Street Journal.

"Похоже, что государствам Персидского залива не хватает средств для экономичного сбивания большого количества низколетящих беспилотников. В последнее время некоторые страны, включая Саудовскую Аравию, использовали многомиллионные ракеты Patriot и ракеты класса "воздух-воздух", запускаемые с истребителей или вертолетов, для уничтожения беспилотников", - пишет WSJ.

Так, например, по данным IISS, у Катара 34 системы Patriot, но всего восемь зенитных орудий, которые оказались эффективными для поражения беспилотников на малой дистанции в Украине.

Видео дня

Союзники быстро учатся

ОАЭ опубликовали видеозапись, на которой вертолеты Apache сбивают беспилотники "Шахед" пулями. США и страны Персидского залива отправляют или заказывают так называемые беспилотники-перехватчики, усовершенствованные Украиной. Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке украинских средств подавления сигналов.

Генеральный директор Rheinmetall заявил в среду, что страны Персидского залива и другие страны запрашивают больше систем и боеприпасов, использующих пули. По словам источника, знакомого с ситуацией, скорострельная зенитная пушка американской фирмы RTX также вызывает новый интерес.

Отсутствие недорогих решений

По анализу Элейн Маккаскер, высокопоставленного чиновника Пентагона по бюджету при первой администрации Трампа, Пентагон, вероятно, запустил перехватчики на сумму около 5,7 миллиарда долларов для уничтожения иранских баллистических ракет и беспилотников в первые четыре дня войны.

Крис Миллер, исполняющий обязанности министра обороны в первой администрации Трампа, отметил, что США слишком часто сосредотачиваются на самых современных технологиях. "Когда вы пытаетесь продать им недорогие решения, правительство США не проявляет интереса", – сказал он.

Уровень перехвата в Украине

По данным британской некоммерческой организации "Центр информационной устойчивости", с начала 2024 года Украина сбила всего 19% баллистических ракет, но 88% беспилотников большой дальности, запущенных Россией.

Так, недостаток дорогостоящих боеприпасов украинская армия компенсирует инновационными средствами самообороны. Она переоборудовала старые винтовые самолеты, где бойцы высовываются из окна и сбивают беспилотники. Были разработаны дроны, перехватывающие другие дроны путем взрыва на них или рядом с ними; теперь страны Персидского залива хотят приобрести эти машины у Украины. Она также доказала свою способность использовать средства радиоэлектронной борьбы для подавления или имитации сигналов связи беспилотников в больших масштабах.

Также Украина использовала системы на основе пуль для поражения целей на коротких дистанциях, которые долгое время считались неэффективными в условиях противоракетной обороны.

"Для Украины этот опыт был болезненным. Но для остального мира он весьма поучителен", – заявил полковник Юрий Игнат, представитель украинских вооруженных сил.

Угроза иранских дронов

Противодействие иранским "Шахедам" истощает арсеналы Франции. Истребители Dassault Rafale перехватили десятки таких дронов, но в военном руководстве страны обеспокоены большими затратами ракет.

Ранее в Kyodo News со ссылкой на источники отметили, что правительство Японии планирует закупить ударные дроны украинского производства, чтобы укрепить свою оборону.

