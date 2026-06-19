Макрон и Мерц выступили против контактов с Путиным: ЕС разделился на два лагеря, - Politico

Европейские столицы разделились во мнении о том, насколько следует отдавать приоритет дипломатии перед оказанием помощи Украине в достижении победы на поле боя.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против ЕС за то, что тот начал диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, в результате чего лидеры двух крупнейших стран Европы оказались на пути к конфликту со значительной частью остальных государств блока. Об этом пишет Politico.

"Во время неожиданно противоречивого ночного саммита в Брюсселе - первого с 2010 года без бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который давно известен своими противоположными взглядами, - французский президент и немецкий канцлер пренебрежительно отнеслись к усилиям председателя Европейского совета Антониу Кошты, действующего от имени всех 27 правительств, наладить контакт с Кремлем", - сообщили пять дипломатов и чиновников ЕС, осведомленных о переговорах за закрытыми дверями.

По словам журналистов, важно то, что остальные лидеры встали на сторону Кошты. Такие споры отражают скрытую напряженность в самом сердце ЕС в отношении подхода к РФ и того, кто именно должен выступать от имени Европы.

Видео дня

Также лидеры некоторых стран, наиболее активно выступающих против РФ, а также Дании и Нидерландов, поддержали Макрона и Мерца, в то время как некоторые из них проявили беспрецедентную ярость в отношении Кошты, рассказали трое чиновников.

"Европейский Союз не может брать на себя роль посредника в этих переговорах. Предположение о том, что нужны альтернативные каналы или непубличные дипломатические пути, ошибочно… История дает четкое предупреждение относительно попыток налаживания альтернативных переговорных механизмов с диктаторами", - подчеркнул премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

В то же время ЕС уже несколько месяцев обсуждает, какие именно контакты, если такие вообще нужны, стоит наладить с Путиным, и если да, то кто должен их возглавить.

"Вопрос приобрел еще большую актуальность после того, как президент США Дональд Трамп заключил предварительное мирное соглашение с Ираном и на саммите G7 во Франции в начале этой недели дал понять, что его внимание вновь обращается к Украине", - напомнили в материале.

В частности, пять чиновников рассказали, что глава аппарата Кошти Педро Лурти дважды связывался с официальными лицами в Москве в течение последних нескольких недель. Поскольку попытки под руководством США положить конец войне РФ против Украины зашли в тупик, европейские столицы разделились во мнении о том, насколько следует отдавать приоритет дипломатии перед оказанием помощи Украине в достижении победы на поле боя.

Таким образом, обсуждение по поводу России и Украины, состоявшееся в четверг вечером, выявило появление двух основных лагерей. В частности, позиция Макрона и Мерца заключается в том, что сейчас не время вести переговоры с Путиным, а когда этот момент наступит, то Франция, Германия и Великобритания должны взять на себя руководящую роль.

"Думаю, [французский] президент расставил все точки над "і" и придал событиям правильный ход", - рассказал представитель французского правительства, дав понять, что Макрон изложил свою позицию Кошти во время саммита.

По словам одного из чиновников из страны ЕС, другие лидеры, "огромное количество", заняли противоположную позицию, подчеркнув, что это роль ЕС, и поддержали Кошту.

"Первый вопрос заключается в том, хочет ли Путин вести переговоры. До тех пор… никто, кроме Кошти, не может представлять Европейский Союз. Если он [Путин] проявит готовность к переговорам, то, на мой взгляд, нам придется снова решать, как нам действовать дальше", - заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее президент Украины обратился с заявлением к лидерам ЕС. По его словам, будущее Европы формируется благодаря обороне Украины, а лучшей гарантией безопасности для будущего блока станет предоставление Киеву ускоренного членства.

"Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы - с помощью дипломатии и давления на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело. Путин - это война", - подчеркнул глава государства.

В то же время Макрон сообщил о готовности США поддержать более жесткую политику в отношении России. Он отметил, что итоговая декларация G7 подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и закрепляет принцип, согласно которому именно Украина должна принимать решения относительно своих территорий.

"Если бы мы были на месте Украины, мы бы не позволили, чтобы кто-то другой принимал это решение за нас. Именно это мы поддержали - именно украинцы должны решать вопросы, связанные с их территорией. Президент Трамп также очень четко сказал, что нам нужно занять гораздо более жесткую позицию, а территория должна вернуться Украине", - подчеркнул президент Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: