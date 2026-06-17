Макрон сообщил о готовности США поддержать более жесткую политику в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп в ходе саммита "Большой семерки" призвал страны "Большой семерки" усилить давление на Россию, чтобы Украина смогла вернуть оккупированные территории.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что президент США Дональд Трамп во время саммита G7 выступил за более жесткую позицию в отношении России и поддержал возвращение оккупированных украинских территорий. Об этом французский лидер заявил 17 июня в кулуарах саммита "Большой семерки".

По словам Макрона, итоговая декларация "Большой семерки" подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и закрепляет принцип, согласно которому именно Украина должна принимать решения в отношении своих территорий.

"Если бы мы были на месте Украины, мы бы не позволили, чтобы кто-то другой принимал это решение за нас. Именно это мы и поддержали – именно украинцы должны решать вопросы, связанные с их территорией. Президент Трамп также очень четко сказал, что нам нужно занять гораздо более жесткую позицию, а территория должна вернуться Украине", – цитируют Макрона ряд западных СМИ.

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Президент Франции также заявил, что Россия пока не демонстрирует готовности к завершению войны. По его мнению, это подтверждается, в частности, отказом российского президента Владимира Путина участвовать в переговорах.

Макрон подчеркнул, что участники саммита подтвердили намерение увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию.

"Мы все заявили, что намерены увеличить нашу поддержку Украины. Мы все заявили, что будем усиливать давление на Россию", – сказал французский президент.

По его словам, нынешний саммит продемонстрировал изменения в подходе Соединенных Штатов к вопросу поддержки Украины и готовность Вашингтона сотрудничать с европейскими партнерами.

Саммит G7 проходил во французском городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. Одной из ключевых тем встречи стала дальнейшая поддержка Украины и усиление санкционного давления на Россию.

В итоговом заявлении лидеры G7 подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, а также сообщили о намерении увеличить поставки систем противовоздушной обороны и рассмотреть новые санкции против РФ.

Встречи в кулуарах саммита G7

Напомним, при содействии президента Франции Эммануэля Макрона состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита лидеров стран "Большой семерки" во французском Эвиане. Об этом сообщает издание The Kyiv Independent со ссылкой на два осведомлённых источника. Эта встреча стала первой встречей "лицом к лицу" за почти четыре месяца, в то время как Киев стремится возобновить мирные переговоры с Москвой, которые зашли в тупик.

Накануне саммита президент Украины пригласил к диалогу российского диктатора, однако во время саммита представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы не передала России по официальным каналам предложение о возможной встрече президента Владимира Зеленского и российского диктатора на полях саммита G7 во Франции.

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