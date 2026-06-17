Макрон сообщил о готовности США поддержать более жесткую политику в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что президент США Дональд Трамп во время саммита G7 выступил за более жесткую позицию в отношении России и поддержал возвращение оккупированных украинских территорий. Об этом французский лидер заявил 17 июня в кулуарах саммита "Большой семерки".
По словам Макрона, итоговая декларация "Большой семерки" подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и закрепляет принцип, согласно которому именно Украина должна принимать решения в отношении своих территорий.
"Если бы мы были на месте Украины, мы бы не позволили, чтобы кто-то другой принимал это решение за нас. Именно это мы и поддержали – именно украинцы должны решать вопросы, связанные с их территорией. Президент Трамп также очень четко сказал, что нам нужно занять гораздо более жесткую позицию, а территория должна вернуться Украине", – цитируют Макрона ряд западных СМИ.
Президент Франции также заявил, что Россия пока не демонстрирует готовности к завершению войны. По его мнению, это подтверждается, в частности, отказом российского президента Владимира Путина участвовать в переговорах.
Макрон подчеркнул, что участники саммита подтвердили намерение увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию.
"Мы все заявили, что намерены увеличить нашу поддержку Украины. Мы все заявили, что будем усиливать давление на Россию", – сказал французский президент.
По его словам, нынешний саммит продемонстрировал изменения в подходе Соединенных Штатов к вопросу поддержки Украины и готовность Вашингтона сотрудничать с европейскими партнерами.
Саммит G7 проходил во французском городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. Одной из ключевых тем встречи стала дальнейшая поддержка Украины и усиление санкционного давления на Россию.
В итоговом заявлении лидеры G7 подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, а также сообщили о намерении увеличить поставки систем противовоздушной обороны и рассмотреть новые санкции против РФ.
Встречи в кулуарах саммита G7
Напомним, при содействии президента Франции Эммануэля Макрона состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита лидеров стран "Большой семерки" во французском Эвиане. Об этом сообщает издание The Kyiv Independent со ссылкой на два осведомлённых источника. Эта встреча стала первой встречей "лицом к лицу" за почти четыре месяца, в то время как Киев стремится возобновить мирные переговоры с Москвой, которые зашли в тупик.
Накануне саммита президент Украины пригласил к диалогу российского диктатора, однако во время саммита представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы не передала России по официальным каналам предложение о возможной встрече президента Владимира Зеленского и российского диктатора на полях саммита G7 во Франции.