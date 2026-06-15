'Ничто не оправдывает этот удар': Макрон отреагировал на обстрел Киево-Печерской лавры

Макрон подчеркнул, что этот удар только укрепляет решимость союзников Украины сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня.

Ничто не может оправдать удар России, в результате которого пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X, комментируя повреждение Киево-Печерской лавры в результате российской атаки на Киев.

"Киево-Печерская Лавра, один из важнейших центров украинского православия, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сегодня ночью пострадала в результате массированного ракетного и дронного удара со стороны России, который в очередной раз был нацелен на Киев и привел к жертвам среди гражданского населения. Как и агрессивная война, которую Россия ведет против Украины уже более 4 лет, ничто не оправдывает этот удар по нашему всеобщему наследию", - написал он.

Макрон отметил, что Франция готова сотрудничать с украинскими органами, ответственными за охрану культурного наследия.

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"Этот удар только укрепляет нашу решимость сделать все возможное, вместе с нашими союзниками и партнерами, для достижения прекращения огня, от которого Россия продолжает упорно отказываться, а затем и мира. Мы будем стремиться к этому на саммите "Группы семи" в Эвиан-ле-Бен", - добавил президент Франции.

Реакция ЕС на удар по Киево-Печерской лавре

Ранее европейские дипломаты осудили атаку РФ по Киево-Печерской лавре, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что этот российский удар для французов был бы равносилен бомбардировке Нотр-Дама.

По мнению Барро, Россия в очередной раз продемонстрировала всю жестокость своих действий. Французский министр добавил, что это "абсолютно неприемлемо".

Представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что атаки на гражданских лиц, а также на объекты культурного наследия ЮНЕСКО являются военными преступлениями, совершаемыми Россией.

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