Россия хочет не Донбасс, а гораздо больше территорий, - ISW

Аналитики Института исследования войны указывают, что Москва параллельно продвигает более широкие территориальные и геополитические требования.

Территориальные и политические требования России выходят за пределы Донбасса, несмотря на заявления Кремля для западной аудитории. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 января.

По наблюдениям аналитиков, российские чиновники, в частности Кирилл Дмитриев, главный переговорщик России, заявляют, что вывод украинских войск из Донбасса может стать "путем к миру". В то же время другие чиновники, такие как генерал Валерий Герасимов, упоминают буферные зоны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, что свидетельствует о более широких территориальных амбициях.

Требования России выходят за пределы Украины

По данным ISW, Россия ставит также политические и стратегические цели, включая требования к НАТО и странам Запада.

Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ, заявил, что мирное урегулирование должно устранить "коренные причины" войны.

Алексей Журавлев, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, подчеркнул, что Донбасс не является главным вопросом, и поднял темы НАТО и "украинского неонацизма".

ISW отмечает, что эти требования перекликаются с позицией России 2021–2022 годов – ограничение расширения НАТО, возвращение его к границам 1997 года и замена демократического правительства Украины на контролируемое Москвой.

Аналитики института обращают внимание на публикации российских СМИ и ультранационалистических изданий, таких как "Царград", которые указывают, что даже вывод украинских войск из Донбасса станет лишь временным шагом перед реализацией других требований России, включая "денацификацию" и "демилитаризацию".

Заявления российских чиновников для внутренней аудитории подтверждают, что Россия не удовлетворится ограниченным мирным урегулированием и стремится к полной капитуляции Украины.

Территориальные вопросы - последние новости

Ранее Financial Times сообщила, что США якобы намекают Украине на возможный отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности. В Белом доме эти обвинения опровергли.

Впоследствии между спецпредставителем России на переговорах Кириллом Дмитриевым и шеф-корреспондентом Financial Times Кристофером Миллером разгорелся публичный конфликт из-за обсуждения возможных параметров мирного соглашения по Украине.

Дмитриев написал, что "вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины". В ответ Миллер уточнил, что такой путь возможен только в случае вывода именно российских войск.

