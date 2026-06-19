После десятилетия роста: в Европе отмечается ослабление миграционной волны

В последние годы иммиграция стала спорным вопросом во многих европейских странах.

Число беженцев и лиц, ищущих убежища, в Европе стабилизировалось в 2025 году после более чем десятилетнего роста, поскольку количество заявлений о предоставлении убежища сократилось второй год подряд. Об этом пишет Reuters.

"Число беженцев и лиц, ищущих убежища, в Европейском Союзе и Великобритании в 2025 году составило 9,59 миллиона, что почти не изменилось по сравнению с 9,58 миллионами годом ранее, что свидетельствует о резком изменении тенденции по сравнению со стремительным ростом, наблюдавшемся после вторжения России в Украину", - напомнили в материале.

Согласно отчету, количество заявлений о предоставлении убежища снизилось до 770 тысяч в 2025 году с 1,01 миллиона в 2024 году и 1,1 миллиона в 2023 году.

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"Период стремительного роста числа беженцев в Европе, похоже, подошел к концу", - отметил заместитель директора института Томазо Фраттини.

В последние годы иммиграция стала спорным вопросом во многих европейских странах на фоне роста поддержки ультраправых и правых популистских партий.

"Общая стабильность цифр скрывала различия между странами: в Германии, крупнейшей стране-приемнице в Европе, численность беженцев и лиц, ищущих убежища, сократилась на 4,7 %, в Италии - на 17,9 %, тогда как во Франции, Испании и Великобритании был зафиксирован рост", - подчеркнули в публикации.

В отчете отмечается, что снижение показателей в Германии в значительной степени обусловлено уменьшением притока беженцев и натурализацией предыдущих групп беженцев, в частности сирийцев и иракцев, а не их отъездом.

В то же время количество ходатайств о предоставлении убежища, поданных сирийцами, сократилось более чем на 70 % после падения режима Асада в конце 2024 года, тогда как количество ходатайств от венесуэльцев выросло на 24 % - до 91 тысячи.

Согласно отчету, украинцы, как и прежде, составляют почти половину всех беженцев и лиц, ищущих убежища, в Европейском Союзе и Великобритании.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ограничить прием некоторых украинцев в ЕС. В частности, во время встречи министров внутренних дел ЕС в начале июня Германия и другие страны-члены выступили за то, чтобы усложнить прием в Союз мужчин призывного возраста из Украины.

"Это можно расценить как намек на то, что, в частности, прием мужчин призывного возраста должен быть затруднен. Однако фон дер Ляйен не привела подробностей относительно планируемого предложения", - отметили журналисты.

Также ООН подсчитала количество украинских беженцев и переселенцев. Отмечается, что по состоянию на конец 2025 года за пределами Украины находилось 5,9 млн украинских беженцев. Еще 3,7 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц и остаются на территории Украины.

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