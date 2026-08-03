Украинские БпЛА поразили один из крупнейших складов Wildberries в РФ: детали от Fire Point

Такие удары оказывают экономическое давление на страну-агрессора.

Силы обороны Украины с помощью украинских беспилотников FP-1 нанесли удар по логистическому хабу Wildberries во Владимирской области России. Как сообщает оборонная компания Fire Point, логистический комплекс является одним из крупнейших объектов Wildberries в Центральной России.

После полного ввода в эксплуатацию его площадь должна составить около 175 тысяч квадратных метров, а вместимость – более 120 миллионов единиц товаров. "Системное поражение крупных логистических центров создает дополнительное экономическое давление на Россию, нарушает цепочки поставок, увеличивает расходы на восстановление инфраструктуры и негативно влияет на работу одного из крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Удары по России – последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 августа украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области, он полностью сгорел. Центр площадью 130 тыс. кв. м открыли в мае 2025 года. Предполагалось, что после полного запуска склад будет вмещать до 120 млн единиц товаров.

Видео дня

Кроме того, в частности, в ночь на 3 августа беспилотники атаковали российский Белгород, после чего в Белгородском государственном технологическом университете вспыхнул масштабный пожар.

Также мы сообщали, что ВСУ нанесли удар по аэродрому "Энгельс" с самолетов Ту-95МС и Ту-160, там вспыхнул пожар. Также были поражены Саратовский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза в Калужской области и другие объекты российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: