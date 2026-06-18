Фон дер Ляйен заявила о намерении ограничить прием некоторых украинцев в ЕС

Военные беженцы из Украины подпадают в Европейском Союзе под действие так называемой директивы о массовом притоке беженцев.

Страны ЕС планируют ужесточить условия приема украинцев, пригодных к военной службе, о чем стало известно еще в начале июня. Теперь на это отреагировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Spiegel.

В частности, в письме к главам государств и правительств стран ЕС говорится, что Европейская комиссия предложит продлить срок действия временной защиты для людей, спасающихся от российской агрессии против Украины. Однако сфера применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продление не подрывало способность Украины к самообороне.

"Это можно расценить как намек на то, что, в частности, прием мужчин призывного возраста должен быть затруднен. Однако фон дер Ляйен не привела подробностей относительно планируемого предложения", - отмечается в материале.

Видео дня

Издание напомнило, что во время встречи министров внутренних дел ЕС в начале июня Германия и другие страны-члены выступили за то, чтобы усложнить прием в Союз мужчин призывного возраста из Украины. По информации dpa, значительную поддержку получило предложение исключить лиц в возрасте от 23 до 60 лет из сферы применения директивы о приеме беженцев.

"Военные беженцы из Украины подпадают в Европейском Союзе под действие так называемой директивы о массовом притоке беженцев, поэтому их просьбы о предоставлении защиты не рассматриваются индивидуально. Эта норма ЕС действует до 4 марта 2027 года. Комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер объявил, что в ближайшее время внесет предложение о её продлении. На данный момент более 4,3 миллиона украинцев воспользовались статусом защиты ЕС", - подчеркнули в публикации.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее УНИАН рассказывал, смогут ли украинцы в 2027 году получить гражданство в ЕС. В частности, в Федеральном министерстве внутренних дел Германии подтвердили, что годы пребывания под временной защитой могут учитываться при получении гражданства после перехода на другие статусы.

В стране подчеркнули, что вопрос гражданства - это собственная компетенция каждой из земель, и министерство внутренних дел не может давать землям юридически обязательные указания по применению закона.

В то же время народный депутат Егор Чернев объяснил, могут ли страны ЕС депортировать украинских мужчин. По его словам, каждая страна самостоятельно принимает решение о том, как распределять помощь между всеми слоями населения, в частности это касается и беженцев из Украины.

При этом нардеп подчеркнул, что даже если военнообязанных украинцев лишат помощи, вряд ли они вернутся домой.

Вас также могут заинтересовать новости: