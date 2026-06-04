Лавров возмутился, что Москве не дают решить судьбу Украины

Кремль хочет самостоятельно решать, кого принимать в НАТО и какие территории должны перейти России.

В России возмущены тем, что Кремль лишили права вето в вопросах будущего Украины, в частности ее членства в НАТО. Соответствующие заявления сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

Так, Москву в частности возмутило заявление генсека НАТО Марка Рютте, который во время визита в Киев заявил, что Украина будет в НАТО. Лавров намекнул, что Путин и Трамп уже договорились не пускать Украину в альянс.

"Он (Рютте) плевать хотел на то, что Соединенные Штаты в лице президента Трампа считают это неприемлемым. А Рютте просто заявил, обнявшись с Зеленским, что будет Украина в НАТО", – сказал Лавров.

Видео дня

Он также выразил мнение, что европейцам якобы проще принять Украину в НАТО, чем в ЕС, поскольку во втором случае Евросоюз "развалится".

Глава МИД РФ также возмущен заявлением главы Госдепа США Марко Рубио, который не видит у России желания заканчивать войну.

"Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам", – сказал Лавров.

Политика России: последние новости

Как писал УНИАН, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет войну против Украины для того, чтобы не было ударов дронов по Санкт-Петербургу. Однако проблема в том, что до нападения РФ на Украину Санкт-Петербург никто и не атаковал.

Также мы рассказывали, что на Питерский международный экономический форум пригласили ультранационалистов, которые выступили с докладом о будущем России. Те заявили, что хорошим сценарием будет ядерная война. Западные эксперты считают, что радикалов выпустили в публичное поле для того, чтобы на их фоне людоедские заявления Путина, Лаврова и Пескова выглядели умеренными.

Вас также могут заинтересовать новости: