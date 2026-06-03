Россия должна быть заинтересована в том, чтобы Украина стала членом НАТО, – Зеленский

В то же время в этом заинтересованы и сами члены НАТО.

Многие члены Североатлантического альянса заявляют, что хотели бы видеть Украину в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает корреспондент УНИАН.

"Они говорили об этом во время сегодняшних переговоров в формате "Украина – НАТО". Украине нужно членство в НАТО так же, как и наоборот. И России тоже нужно. Она должна быть заинтересована в том, чтобы Украина стала членом НАТО. Потому что в будущем России будет больно", – заявил Зеленский.

Членство Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, во время совместных учений украинские военные фактически "разгромили" силы НАТО на учениях в Швеции. Украинские пилоты БПЛА не только делились боевым опытом, полученным в войне против России, но и фактически продемонстрировали НАТО, насколько быстро меняется современная война.

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Кроме того, командир группы спецподразделения "Гром" Вооруженных сил Украины Константин Прошинский рассказывал, что украинские военные уже начинают передавать свой опыт военным из НАТО. Комментируя совместные учения, он отметил, что за последние 2 года практически любые украинские виды войск, которые выезжают на учения в Европу с войсками НАТО, постоянно во всех столкновениях побеждают.

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