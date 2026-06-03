В Москве сказали, как ответят на удар по Санкт-Петербургу

Песков обещает воевать, чтобы не было бомбежек.

Россия продолжит агрессию против Украины, чтобы не было ударов дронов по Санкт-Петербургу. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Так, журналисты поинтересовались у Пескова, каким будет "ответ" России на оборонительные действия Украины.

"Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер", - ответил спикер Кремля.

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При этом Песков отказался комментировать конкретно удар по Санкт-Петербургу, заявив, что это "целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны".

"Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", - соврал Песков.

Замечание УНИАН. Здесь важно подчеркнуть, что до начала российской агрессии против Украины никаких атак по Санкт-Петербургу и не было. Также очевидно, что атаки прекратятся сразу же, как только РФ прекратит войну против Украины.

Удар по Санкт-Петербургу

Как писал УНИАН, минувшей ночью украинские дроны атаковали нефтяной терминал под Санкт-Петербургом. Это один из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов.

Кроме того, украинские дроны поразили российский ракетный корабль на военно-морской базе Кронштадт под Санкт-Петербургом. Пораженный корабль ранее участвовал в охране танкеров российского теневого флота.

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