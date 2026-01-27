В РФ случайно признали подтопление крейсера 'Москва', но впоследствии удалили заявление, - CNN

Крейсер "Москва" затонул в апреле 2022 года, всего через семь недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия впервые признала, что украинская ракета потопила ее ценный флагман Черного моря, но впоследствии удалила это заявление и вернулась к официальной версии, что якобы крейсер "Москва" затонул из-за чрезвычайной ситуации, сообщает CNN.

В статье указывается, что крейсер "Москва" был одним из важнейших военных кораблей России. Он затонул в апреле 2022 года, всего через семь недель после того, как Москва начала безосновательное полномасштабное вторжение в Украину.

Отмечается, что Киев заявлял о поражении корабля противокорабельной крылатой ракетой "Нептун", но Россия выдвинула другую версию событий.

Издание рассказало, что Министерство обороны России всегда настаивало, что "Москва" затонула после того, как на борту вспыхнул пожар и вызвал взрыв боеприпасов.

Как заявляли российские военные, экипаж военного корабля был эвакуирован, хотя позже они признали, что некоторые из них пропали без вести.

Издание со ссылкой на информацию независимого российского информационного агентства Mediazona поделилось, что на прошлой неделе военный суд в Москве непреднамеренно исправил официальную версию Кремля.

В частности, он вынес приговор командиру ВМС Украины, который отдал приказ о нанесении ударов по кораблю "Москва" и другому кораблю, фрегату "Адмирал Эссен". Также суд Москвы заочно приговорил его к пожизненному заключению.

Однако, как отмечает издание, решение было быстро удалено с сайта московского суда, но Mediazona успела скачать документ.

В статье подчеркивается, что потеря крейсера "Москва" была чрезвычайно досадной для России и стала одной из важнейших побед Украины в войне на сегодняшний день.

Подтопление крейсера "Москва": что известно

Ранее УНИАН сообщал, что военно-политический эксперт Юрий Федоров заявил, что многие пункты в судебном решении являются юридически абсурдными. По его словам, суд должен был определить виновных среди российского командования, то есть, были ли виновны командир крейсера или офицеры старшего командного состава, отвечающие за безопасность на корабле. Вместо этого вынесен пожизненный приговор украинскому военному, офицеру ВМС ВСУ. Также эксперт заметил нестыковки с данными о количестве экипажа. В частности, указывается о 20 погибших, 24 пострадавших и 8 пропавших без вести, тогда как численность экипажа должна была составлять около 700 человек или же немного меньше.

Также мы писали, что представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук поделился, что именно крейсер "Москва" подошел к острову Змеиный, который находится в Черном море недалеко от побережья Одесской области. Российские оккупанты призвали украинских защитников сдаться, но получили отказ. Тогда и прозвучала легендарная фраза, которая впоследствии стала мемом. Поэтому, отметил Плетенчук, кроме тактической потери, для России это событие имеет и символическое значение.

