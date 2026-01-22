Суд в РФ впервые признал ракетный удар по крейсеру 'Москва' и назвал количество жертв, - СМИ

Впоследствии публикация с ресурсов суда исчезла, отмечают журналисты.

В России состоялся суд по делу уничтожения российского крейсера "Москва". В приговоре заочно приговорили к пожизненному заключению командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина.

Примечательно, что страна-оккупант судила его по статье о "международном терроризме", сообщает издание "Медиазона". Журналисты отмечают, что пресс-служба суда удалила новость вскоре после ее появления.

"По версии российского следствия, Шубин отдал приказ нанести ракетные удары по крейсеру "Москва", потопленному 14 апреля 2022 года в Черном море у острова Змеиный, и фрегату "Адмирал Эссен", атакованному 2 апреля 2022 года. Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей", – говорится в материале.

Авторы подчеркнули, что в своем пресс-релизе российский суд впервые признал факт ракетного удара по крейсеру "Москва". Ранее Минобороны страны-агрессора утверждали, что на борту произошел пожар, который привел к детонации боезаряда. В то же время Украина сообщала об атаке на судно противокорабельными ракетами "Нептун".

Кроме того, в заявлении суда были приведены данные о жертвах атаки по крейсеру "Москва":

"От взрыва, пожара и дыма погибли 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек пропали без вести, в том числе в ходе борьбы за живучесть корабля, которая длилась более шести часов".

В то же время в результате атаки на судно "Адмирал Эссен", по данным суда, был ранен один человек.

Потери РФ в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, общие потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 230 810 человек. Также враг потерял десятки тысяч единиц военной техники, в том числе – сотни самолетов.

Ранее разведка Великобритании раскрыла, что в 2025 году потери России убитыми и ранеными составили примерно 415 тысяч человек. Этот показатель уступает только данным 2024 года, когда потери противника оценили в 430 тысяч человек.

