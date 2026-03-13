Рассказываем, как пройти идентификацию пенсионеру за границей и в какие сроки это нужно сделать.

Украинские пенсионеры, которые временно проживают за пределами страны, должны раз в год проходить физическую идентификацию - сделать это необходимо до 31 декабря. Существует несколько способов подтвердить свою личность. Рассказываем, как пройти идентификацию пенсионеру за границей - какие варианты доступны.

Идентификация пенсионеров за границей через Дию на веб-портале ПФУ

Для пенсионеров, которые временно проживают за рубежом, существует три способа, как можно пройти идентификацию, сообщайт сайт ПФУ. Каждый сам может выбрать, какой наиболее удобен для него.

Одним из наиболее простых является идентификация пенсионеров за границей для украинцев через "Дию" на портале Пенсионного фонда.

Что для этого нужно сделать (вам может понадобиться два устройства - для входа на портал Пенсионного фонда и второе с приложением "Дія"):

зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины;

нажать кнопку "Вход" и выбрать способ авторизации "Через Дія.Підпис";

получить код для входа и отсканировать QR-код в приложении "Дія":

подтвердить личность с помощью проверки по фото;

ввести пятизначный код Дія.Підпис.

После этого откроется личный кабинет - идентификация считается пройденной, а информация об этом появится в разделе "Мои обращения".

Можно также использовать мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины". Для этого нужно:

установить или обновить приложение "Пенсионный фонд Украины";

выбрать вариант входа - "Войти через Дія.Підпис";

подтвердить вход и при необходимости активировать Дія.Підпис;

пройти проверку личности по фото;

создать или ввести пятизначный код Дія.Підпис.

После того, как вход будет успешным, идентификация будет завершена.

Как пройти идентификацию пенсионеру за границей через видеосвязь

Еще один способ, который предлагает ПФУ Украины - идентификация пенсионеров онлайн во время видеоконференции с сотрудником Пенсионного фонда Украины.

Записаться на такой сеанс можно онлайн или по телефону - дата, время и способ проведения видеопроверки приходят на электронную почту, указанную в заявлении.

Во время видеосеанса проходит короткое интервью: пенсионер отвечает на вопросы сотрудника фонда и показывает паспорт. По итогам разговора территориальное управление Пенсионного фонда принимает решение - подтверждена личность получателя выплат или нет.

Подать заявление на видеоконференцию можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины:

перейти на портал и в верхней части страницы выбрать вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции".

в форме заполнит все поля, отмеченные звездочкой – указать личные данные и выбрать удобный сервис для видеосвязи (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom).

можно указать дополнительные услуги - например, переводчика жестового языка или сопровождение помощника.

После этого - дать согласие на обработку персональных данных и нажмите "Подать заявление".

Если есть возможность, можно записаться на идентификацию по телефону:

позвонить в контакт-центр Пенсионного фонда Украины по одному из номеров - 0800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71;

следуя голосовым подсказкам, выбрать пункт "Вопросы по прохождению идентификации" - нажать цифру 3 на клавиатуре телефона.

Затем ответить на вопросы оператора для заполнения заявления, сообщить адрес электронной почты и номер телефона.

Как пройти идентификацию пенсионера Украины за границей через посольство или консульство

Также украинские пенсионеры за рубежом могут подтвердить свою личность через посольство или консульство Украины - в дипломатическом учреждении выдают документ, который подтверждает, что человек жив.

Этот документ нужно будет отправить по почте в территориальное управление ПФУ вместе с заявлением о возобновлении выплат. Также документы можно подать онлайн через веб-портал Пенсионного, подписав их с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Важно: тем пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных территорий Украины (в том числе за границу), необходимо сообщить в ПФУ, что они не получают пенсию от РФ.

Что будет, если не пройти идентификацию в ПФУ

В случае, если пенсионер не проходит идентификацию до 31 декабря, то с 1 января следующего года они могут остаться без пенсии. Сами выплаты не отменят, а приостановят, а возобновить получение пенсии можно будет после процедуры подтверждения личности.

Для справки: лица, временно проживающие за пределами Украины - это граждане Украины, которые находятся за границей не менее 183 дней в календарном году или получили временную защиту или статус беженца за границей в связи с агрессией Российской Федерации, но не оформляли документы для постоянного проживания за рубежом.

