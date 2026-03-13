В Харьковской области российские дроны стали залетать гораздо глубже в тыл, - военный

Не имея возможности успешно наступать, враг пытается влиять на логистику Сил обороны, говорит Усов.

Россияне пытаются обойти с флангов город Волчанск в Харьковской области, найдя слабые места в нашей обороне, но это им не удается. Об этом начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Форпост" Дмитрий Усов рассказал в эфире канала Киев24.

По его словам, эти попытки врага наступать "разбросаны примерно на 40 километров как к востоку, так и к западу от Волчанска".

"Попытки наступления на севере Харьковской области были остановлены, и сейчас враг активно пытается влиять на нашу логистику. Его ударные дроны стали залетать гораздо глубже к нам в тыл - и это создает определенные трудности для наших Сил обороны", - отметил военный.

Он рассказал, что уже были не единичные случаи, когда российские дроны залетали даже на северную окраину Харькова.

"Но наши ребята держат оборону и борются с этими попытками прервать логистику", - добавил Усов.

Волчанское направление: что известно

Как сообщал УНИАН, на Волчанском направлении враг проводит ротацию пехоты "в один конец", ведь обратно эти солдаты возвращаются очень редко. Как рассказал начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе, противник постоянно пытается штурмовать. В основном в таких атаках задействованы подразделения "Шторм-Z", состоящие из россиян, которые по разным причинам оказались в тюрьмах, где были завербованы. Как пояснил Коссе, именно внутри таких подразделений происходит постоянная ротация. "Ну, как это можно назвать пехотной ротацией? Это ротация в один конец, то есть они отправили подразделение – оно не вернулось, и им ищут замену", – сказал военный.

Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Константина Гордиенко Виталий Попович недавно рассказал, что Волчанск уничтожен полностью, однако бои за руины города продолжаются с чрезвычайной жестокостью. По его словам, захватчики истощены, а их наступление захлебнулось. Украинские защитники перешли к активной обороне и стабилизационным действиям. Только за последние три месяца на этом участке фронта оккупанты РФ понесли катастрофические потери в живой силе.

