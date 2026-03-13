Перед выходными по Земле ударит магнитная буря: как долго будет штормить (график)

По прогнозу, магнитная буря будет слабой, однако и она может повлиять на самочувствие некоторых людей.

С сегодняшнего дня, 13 марта, на Земле начинается магнитная буря, которая может продлиться несколько дней. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, с утра Кр-индекс, который показывает силу магнитной бури, уже поднялся до 5, что свидетельствует о слабом шторме.

Британская геологическая служба сообщает, что по нашей планете ударит высокоскоростной поток от корональной дыры на Солнце.

"Его прибытие, вероятно, усилит геомагнитную активность до активного состояния и потенциально магнитная буря достигнет уровня G1", - говорится в сообщении ученых.

По прогнозу, магнитная буря продолжится 14 и 15 марта.

Магнитные бури G1 - что важно знать и как защититься

Магнитная буря уровня G1 считается слабой по геомагнитной шкале, однако даже она может повлиять на самочувствие людей и работу техники. Такие бури возникают из-за потоков заряженных частиц от Солнца, которые достигают магнитосферы Земли. В дни геомагнитной активности некоторые люди могут ощущать усталость, головную боль, перепады давления или ухудшение сна. Особенно внимательными стоит быть метеочувствительным людям и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы легче перенести период магнитной бури, врачи советуют больше отдыхать, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Полезно пить достаточное количество воды, ограничить кофе и алкоголь, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Полноценный сон и спокойный режим дня помогут организму быстрее адаптироваться к изменениям геомагнитной обстановки.

