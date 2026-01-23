Суд в РФ вынес 'юридически бредовое' решение по делу потопленной 'Москвы', - эксперт

По словам Федорова, заочный пожизненный приговор украинскому офицеру – "юридический бред".

Российский суд впервые признал ракетный удар по крейсеру "Москва". Однако многие пункты в судебном решении являются юридически абсурдными. Об этом заявил военно-политический эксперт Юрий Федоров в эфире The Breakfast Show.

Юридический абсурд

В частности, его попросили прокомментировать приговор, вынесенный российским судом командиру 406 артиллерийской бригады ВМС ВСУ Андрею Шубину, которого российский суд признал виновным в ракетном ударе по "Москве" в апреле 2022 года.

По словам Федорова, логично было бы предположить, что судебный процесс был необходим для определения виновных среди российского командования – то есть, были ли виноваты командир крейсера или офицеры старшего командного состава, которые отвечают за безопасность, выживаемость корабля. Однако, подчеркнул эксперт, вынесен пожизненный приговор украинскому военному, офицеру ВМС ВСУ, которого почему то обвинили в терроризме.

"Этот приговор - вроде юридического бреда. Ведь идет война, военные той и другой стороны наносят ущерб противнику. В этом - суть войны. Никому никогда не приходило в голову обвинять офицеров, командиров противника в том, что они нанесли какой-то ущерб личному составу…", - подчеркнул Федоров.

Он пояснил, что к уголовной ответственности привлекается тот, кто совершил военные преступления, к числу которых относятся пытки, намеренное разрушение гражданской, жилой инфраструктуры, убийство пленных, гражданских и т. д.

"Однако здесь вынесен совершенно бессмысленные приговор, который, кстати, может создать странный юридический прецедент, когда командир части противника, которая нанесла некий ущерб российскому ВМФ, конкретно - потопила крейсер "Москва"… Повторяю, это нечто вроде бреда и, честно говоря, создает массу разного рода вопросов относительно действий, в том числе российских командиров и вообще - в любой войне такого рода процесс может вызывать серьезные юридические проблемы", - подчеркнул эксперт.

Нестыковки с экипажем

Как отметил Федоров, в этом же приговоре "засвечены" данные об экипаже "Москвы": 20 погибших, 24 пострадавших и 8 пропавших без вести.

По словам эксперта, штатная численность экипажа должна была составлять около 700 человек, хотя по факту могло быть немного меньше. Однако после затопления крейсера выжившие члены экипажа приняли участие в построении на плацу в Севастополе, и там, по словам Федорова, было примерно 150 моряков.

"Возникает вопрос: "Где были остальные?" До сих пор ответа на него нет. Можно, конечно, предположить, что они находились в госпиталях - все бывает. Но, возможно, было нечто иное… Во время судебного процесса было официально названо количество погибших, пропавших без вести и пострадавших. Вот цифры все-таки не совсем сходятся, с моей точки зрения", - подчеркнул Федоров.

Суд по делу "Москвы"

Напомним, в РФ состоялся суд по делу уничтожения флагмана ЧФ России крейсера "Москва". Суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, которому страна-агрессор инкриминирует "международный терроризм".

По версии российского следствия, Шубин отдал приказ о нанесении ракетных ударов по крейсеру, который в составе российских вооруженных сил принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину, и в момент украинской атаки находился возле острова Змеиный (Одесская область). По данным "Медиазоны", пресс-служба суда удалила новость вскоре после ее появления.

