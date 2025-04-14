Потопление флагмана ЧФ РФ стало не только мощной боевой потерей, но и ударом по своеобразному символу для оккупантов.

Для Кремля потопление флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" стало не только мощной боевой потерей, но и ударом по своеобразному символу, которого военный на острове Змеиный в первый день российского вторжения "послал подальше" с применением нецензурной лексики. Как пояснил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, меньше чем через 2 месяца, 14 апреля 2022 года, это "послание" осуществилось.

В частности, спикера попросили прокомментировать тот факт, что три года назад, 14 апреля 2022 года, пораженный двумя ракетами "Нептун" крейсер "Москва", стоимость которого сотни миллионов долларов, затонул в Черном море. Это произошло из-за того, что корабль получил критическое повреждение, на его борту возник пожар, который привел к детонации боеприпасов.

"Здесь надо, пожалуй, разделить на две составляющие этот кейс. Это чисто тактические, или стратегические (потери - УНИАН)... Имеется в виду, какие задачи, функции выполнял этот корабль как командный пункт, как прикрытие, как судно, которое фактически обеспечивало информацию, данными, разведданными эту группировку (кораблей ЧФ, - УНИАН)", - заявил Плетенчук.

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Он добавил, что второй фактор заключается в том, что в первый день вторжения, 24 февраля 2022 года, "Москва" подошла к острову Змеиный, который находится в Черном море недалеко от побережья Одесской области. Оккупанты обратились к защитникам острова и потребовали, чтобы украинские военные - пограничники, морпехи - сдались, но получили отказ. Более того, один из пограничников, отказывая врагу, отправил его "подальше", что очень скоро стало мемом.

"Второй момент - это, конечно, символичность этого события. Потому что особенно в начале полномасштабного вторжения и по состоянию даже на сегодня тот "маршрут", по которому с острова Змеиный был отправлен этот российский корабль, стал фактически слоганом этой войны. И вот буквально на второй месяц вторжения этот корабль идет на дно. Конечно, для россиян этот удар был довольно тяжелым не только чисто технически, но и символически", - пояснил Плетенчук.

Потопление "Москвы": что известно

Как писал УНИАН, 13 апреля 2022 года ВМС ВСУ попали во флагман ЧФ РФ двумя ракетами "Нептун", и на следующий день корабль затонул в Черном море под буксировкой. Говорилось, что в результате пожара произошла детонация боеприпасов - и "Москва" потеряла устойчивость. 13 апреля, в 3-ю годовщину попадания в корабль, командующий ВМС ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа напомнил об этом событии, отметив, что гордится личным составом и поблагодарил конструкторское бюро "ЛУЧ" и всех оружейников, которые приближают победу Украины.

Напомним, в первый день вторжения РФ в Украину, крейсер "Москва" вместе с другими единицами ЧФ РФ подошел к острову Змеиный и предложил украинским военным сдаться. Однако один из защитников острова ответил на запрос на русском языке: "Русский корабль, иди на х**!". Вскоре запись этого "разговора" с оккупантами обнародовали украинские военные, а нецензурное высказывание, которое эмоционально произнес защитник, стало мемом. Фразу начали активно использоваться в различных сферах: СМИ, культуре, искусстве, на массовых акциях и даже широко применяться официальными лицами, артистами и политиками. Было выпущено специальную тематическую марку.

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