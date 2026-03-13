Как почистить раковину из нержавеющей стали: эксперт объяснила, что для этого нужно

Для этого нужно использовать недорогое средство.

Если ваша мойка из нержавеющей стали имеет пятнистый и грязный вид, то это означает, что ее нужно почистить. Как пишет Southern Living, есть несколько бытовых средств, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой и которые помогут вернуть блеск.

В частности, эксперты по уборке рассказали, можно ли использовать пищевую соду для чистки мойки из нержавеющей стали и как правильно это делать.

Почему стоит использовать пищевую соду для моек из нержавеющей стали?

Несмотря на то, что нержавеющая сталь является достаточно устойчивой, она не подходит для всех чистящих средств.

"Я люблю использовать пищевую соду для чистки моей мойки из нержавеющей стали. Частицы пищевой соды настолько мягкие, что не поцарапают обработанную мойку из нержавеющей стали, если сочетать их с мягкой тканью или губкой, но при этом они достаточно твердые, чтобы удалить следы от жесткой воды, прилипшую грязь и мутные пленки", - объяснила эксперт по уборке Марисоль Ривера.

Также еще одним преимуществом пищевой соды является то, что она устраняет неприятные запахи из канализации и раковины.

"Это может помочь избавиться от остаточных запахов, вызванных остатками пищи и стоячей водой", - добавила эксперт.

Что вам понадобится для очистки мойки?

сода;

моющее средство для посуды;

уксус (по желанию, но хорошо подходит для дополнительного блеска/удаления стойких пятен);

микрофибровая салфетка;

старая зубная щетка.

5 шагов для чистки мойки из нержавеющей стали

Очистите и промойте

Сначала следует очистить губки, дозаторы мыла и все остальное, что находится на мойке, после чего промыть ее. Ривера советует использовать теплую воду, чтобы мойка была достаточно мокрой, чтобы пищевая сода прилипала к поверхности мойки, а не смывалась.

Посыпьте пищевой содой

Далее посыпьте пищевой содой всю поверхность раковины.

"Посыпьте раковину, бока и область вокруг слива равномерным слоем пищевой соды, примерно как легким слоем пыли", - рекомендует эксперт.

Почистите моющим средством для посуды

Оставьте соду на несколько минут, а затем добавьте несколько капель моющего средства для посуды на губку или мягкую ткань. После чего втирайте соду в раковину, двигаясь в направлении нержавеющей стали, чтобы предотвратить появление видимых царапин.

"Сосредоточьтесь на матовых участках, области вокруг слива и любых участках, где могут быть скрытые накопления, таких как дно раковины или корзина для мытья посуды", - отметила Ривера.

Очистка труднодоступных мест

Для удаления стойких пятен, минеральных отложений или труднодоступных углов вам понадобится маленькая зубная щетка.

"Здесь можно использовать уксус или перекись водорода, чтобы усилить действие соды. Когда я сталкиваюсь с трудными пятнами или минеральными отложениями, я либо распыляю белый уксус на пасту из пищевой соды и даю ей подействовать в течение нескольких минут, а затем еще раз протираю. Или я капаю несколько капель 3% перекиси водорода непосредственно на пятно и даю ей подействовать в течение 10-15 минут, а затем протираю", - объяснила эксперт.

Смывание и сушка

Ривера напомнила, что стоит хорошо промыть раковину теплой водой, пока весь порошок пищевой соды не будет удален с поверхности раковины. После ее промывки специалист советует использовать чистую микрофибровую ткань, чтобы вытереть раковину насухо, а также полировать в том же направлении, что и нержавеющая сталь, чтобы восстановить блеск раковины и предотвратить образование новых пятен от воды.

Другие советы экспертов

