'Коалиция желающих' должна разместить своих миротворцев в Украине, - польский генерал

Военный считает, что миротворческий контингент "Коалиции желающих" в Украине должен составлять не менее 30-40 тысяч человек.

Несмотря на протесты РФ, "Коалиция желающих" должна ввести миротворческий контингент в Украину. Таким образом, это также позволит НАТО легально закрыть небо над западной частью Украины для прикрытия контингента Альянса с воздуха. Об этом сказал польский эксперт, экс-командующий ракетными войсками и артиллерией ВС Польши Ярослав Крашевский в интервью "Укринформу".

"Существует формат действий, известный как "принуждение к миру" (Peace Enforcement), когда одна из сторон не имеет воли к его заключению. В данном случае есть воля украинской стороны к заключению мира на разумных и справедливых условиях. Зато Россия вводит в заблуждение весь мир. Поэтому, если уже создана "Коалиция желающих", то следует ввести ее войска в Украину. А то, о чем вы спрашиваете (закрытие неба над частью Украины - ред.), будет прикрытием с воздуха для войск Коалиции желающих", - отметил он.

По словам Крашевского, эти силы должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить им свободу маневра и принятия решений.

"Для этого необходимо надлежащее противовоздушное прикрытие, которое позволит уничтожать воздушные цели. Это существенно ограничило бы свободу действий России и стало бы мощным сигналом для Путина: хватит игр", - добавил эксперт.

Военный предупредил, что РФ будет пугать тем, что такие миротворцы будут для них законной целью.

"Но россияне также боятся силы. Европейцы должны четко указать: мы не боимся, а если будут провокации, будем реагировать немедленно и решительно", - сказал Крашевский.

Генерал считает, что миротворческий контингент "Коалиции желающих" в Украине должен составлять не менее 30-40 тысяч в рамках демонстрации силы.

"Впрочем, несомненно, это нужно сделать. Теперь, по моему мнению, Западу следует перестать играть в "аспирин и пластырь", а необходимо завершить фазу, когда Россия всех нас провоцирует, а мы радуемся, что якобы приближаемся к решениям в рамках мирных переговоров. Их может не быть, а россияне и дальше будут обстреливать и атаковать... Войну нужно останавливать решительными действиями уже сейчас, чтобы создать условия для возвращения украинцев домой и начать восстановление страны", - добавил эксперт.

По его словам, присутствие войск Польши в Украине должно ограничиться своими офицерами связи в командованиях и штабах украинских сил, ведь государство тоже является прифронтовой страной.

"С самого начала мы являемся логистическим хабом для военной помощи Украине. Польше также следует направить своих офицеров связи в командования и штабы украинских сил. Мы должны предоставить все наши полигоны для подготовки следующих ротаций военнослужащих, которые будут отправляться выполнять задачи в рамках мандата миротворческой миссии. Именно на нашей территории должна осуществляться их подготовка к выполнению этих задач. На территории Польши также должна происходить системная передача украинского боевого опыта западным союзникам. Частично это уже есть, но этот процесс следует развивать и усиливать", - считает Крашевский.

В свою очередь он подчеркнул, что необходимо понимать - если РФ решится на провокации против НАТО, то Польша окажется на первой линии.

"Поэтому польские войска должны готовиться к возможным агрессивным действиям России в Польше", - предупредил генерал.

Отправка миротворцев в Украину - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что Великобритания и Франция провели учения перед отправкой миротворцев в Украину. Отмечается, что более 600 военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе с военными из 11-й парашютно-десантной бригады во Франции.

"Хотя подразделения, которые могут быть задействованы в такой операции, еще не объявлены, военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады входят в число британских сил высокой готовности и способны быть развернуты в составе НАТО в кратчайшие сроки", - подчеркнули журналисты.

Также издание писало, что союзники "спасовали" перед Путиным по вопросу миротворцев в Украине. По информации The Telegraph, все больше членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признавали, что их вклад в миссию зависит от разрешения российского президента.

"Если Россия скажет, что мы не согласны и считаем эти войска целью, тогда вам нужно будет направить силы другого рода. Таким образом, согласие или несогласие России с этим будет иметь огромное влияние", - сказал собеседник издания.

