98% людей не могут найти слово 'весна' за 10 секунд: удивительно сложная головоломка

Искать слово можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Головоломки на поиск слов стали одними из самых популярных умственных задачек в Интернете. На первый взгляд, они кажутся очень простыми, но на самом деле это не так.

Такие головоломки проверяют ваш словарный запас, наблюдательность и интеллект. К тому же, тестируются навыки распознавания образов, концентрация и острота зрения. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Обычно такие задания состоят из десятков букв, расположенных на изображении в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе спрятано слово, которое читатель должен найти.

Именно такое задание мы создали для вас. На изображении ниже мы спрятали слово "весна". И вам нужно его отыскать.

Справиться с этой задачкой нужно быстро, ведь времени мало. На ответ у вас будет всего 10 секунд. Готовы проверить свои способности?

В этой конкретной головоломке слово нужно искать по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали. Так вы только потратите драгоценное время.

Вы в игре? Включайте таймер и скорее приступайте к поискам.

Тик-так. Время истекло. Смогли ли вы найти слово "весна" всего за 10 секунд? Времени было действительно мало, поэтому если вы справились с этой задачкой, можете собой гордиться. Сделать это удается немногим.

Ответ на головоломку:

