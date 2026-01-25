В Службе внешней разведки рассказали, как Китай и Беларусь помогают России

Более 80% беларуских предприятий привлечены к выполнению российского гособоронзаказа.

Китай стал ключевым партнером России в экономическом плане. В то же время Беларусь остается главным союзником Москвы на Западном направлении.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский. По его словам, сейчас между Китаем и РФ реализуется более 60 проектов. Их общая сумма составляет более 100 млрд долларов, и они охватывают сразу несколько сфер. Речь идет о добыче полезных ископаемых, развитии транспортной инфраструктуры, ВПК и т.д.

"Китай оказывает содействие России и во внедрении альтернативных SWIFT-механизмов расчетов в обход санкций через использование криптовалют, клиринговых платформ, а также взаимного подключения банков к российской и китайской платежным системам СПФП и CIPS", – пояснил он.

Также Китай и Россия сотрудничают в военной сфере, добавил Луговский. Именно благодаря поддержке со стороны Пекина российский ВПК может увеличивать темпы производства боеприпасов для артиллерии, мин, крылатых и баллистических ракет, а также ракет для систем ПВО.

"Россия интегрирует полученные из Китая электронные компоненты в крылатые ракеты Х-101, 3М-14 "Калибр", дроны-камикадзе "Герань", бортовые системы истребителей Су-57 и ударных вертолетов Ка-52. Только в 2025 году мы зафиксировали, что Россия приобрела в интересах своих предприятий ВПК около 40 тыс. наименований ЭКБ производства более 80 зарегистрированных в Китае компаний", – отметил представитель СВР.

Кроме того, Пекин поставляет в Россию высокотехнологичное оборудование – прежде всего, станки с числовым программным управлением. За 2025 год доля импорта станков из КНР составила примерно 35%. Также Китай обеспечивает потребности России в спутниковых снимках высокой и сверхвысокой разрешающей способности гражданских объектов Украины.

Какую роль в войне РФ против Украины играет Беларусь

По данным первого заместителя СВР, Беларусь остается основным и единственным союзником России на Западном направлении. Минск поставляет в РФ снаряды, беспилотные системы. Кроме того, на территории Беларуси ремонтируют российскую военную технику.

"С начала полномасштабного вторжения белорусский ВПК интегрировался в российский. Более 80% беларуских предприятий вовлечены в выполнение российского Гособоронзаказа и Государственной программы вооружений России на 2025–2034 годы. Территория Беларуси активно используется для поставки технологий и продукции для предприятий российского ВПК с целью обхода санкций", – рассказал Олег Луговский.

Союзники России в войне против Украины

Помимо сотрудничества с Китаем и Беларусью, Россия получает военное оборудование еще как минимум от двух стран. Речь идет об Иране и Северной Корее.

Начиная с 2022 года Иран отправил в Россию большие партии боеприпасов, снарядов и дронов. С октября 2021 года объем продаж иранских ракет России составил 2,7 млрд долларов. Речь идет о ракетах противовоздушной обороны и баллистических ракетах.

Что касается КНДР, то страна активно поставляет РФ оружие – в том числе, баллистические ракеты. Ее военные участвовали в войне против Украины, а именно – в боях на Курском направлении.

СМИ также писали, что Россия якобы может получить от Северной Кореи крылатые ракеты Hwasal-1 в версии Ra-3, способные нести боевую часть массой до 1 тонны на дальность 130–250 километров.

