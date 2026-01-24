Китай придумал, как сыграть на расколе между США и Европой, - Bild

Независимые эксперты считают, что Европе и в самом деле следует открыться для сотрудничества с Китаем.

На фоне явного ухудшения американо-европейских отношений Китай спешит воспользоваться возможностью и предложить Европе сотрудничество. Об этом пишет Bild.

Издание отмечает очевидную разницу в тональности выступлений официальных лиц США и Китая в ходе состоявшегося на этой неделе экономического форума в Давосе. В то время как Трамп "яростно критиковал" экономическую, энергетическую и миграционную политику Европы, а также угрожал союзникам новыми таможенными пошлинами, вице-премьер Китая Хэ Лифэн выступил с предложением партнерства.

"Дамы и господа, друзья! Китай – это партнёр, а не соперник! [Его экономика] реформировалась и открылась: мы приветствуем компании со всего мира, желающие с нами сотрудничать", – заявил он.

Экономист Гарвардского университета профессор Кеннет Рогофф в комментарии Bild выразил мнение, что Европе и в самом деле следует пойти на экономическое сближение с Китаем, который является лидером "во многих ключевых отраслях, которые в будущем будут играть неимоверно большую роль". В этом контексте он упомянул в частности производство аккумуляторов и робототехнику.

С ним согласна экономический эксперт из Технического университета Нюрнберга Вероника Гримм. Она указывает на возможности сотрудничества с Китаем в сфере обороны, инфраструктуры, энергетики и здравоохранения. Однако она призывает не менять зависимость от США на зависимость от Китая.

"Европа должна работать по всему миру и амбициозно продвигать дальнейшие торговые соглашения и формы сотрудничества", – считает Гримм.

Трамп отталкивает союзников США

Как писал УНИАН, за последний год Трамп успел знатно испортить отношения с Европой постоянными угрозами новых пошлин и самим их введением. Особенно сильный удар по доверию Европы к США нанесли амбиции Трампа присоединить Гренландию к Америке.

Вместе с тем администрация Трампа прямо отказывается от дальнейшего участия в решении стратегических проблем Европы, таких как нарастающая российская угроза.

Впрочем, точно так же Трамп сигнализирует и о том, что азиатские союзники США тоже больше не могут рассчитывать на помощь заокеанского партнера. Тайвань, Япония и Южная Корея теперь остались сами по себе против Китая его северокорейского миньона.

