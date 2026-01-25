Си Цзиньпин убирал 'генерала №1': армию Китая всколыхнула масштабная чистка, - WSJ

Под следствием оказались сразу два ключевых генерала. Пекин усиливает борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах.

Лидер Китая Си Цзиньпин начал расследование в отношении своего самого влиятельного военного соратника, что стало самой масштабной реорганизацией вооруженных сил страны за последние десятилетия. Шаг направлен на усиление борьбы с военной коррупцией и политической нелояльностью, пишет The Wall Street Journal.

Генерал Чжан Юся, старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический генерал №1 в стране, находится под следствием за "серьезные нарушения партийной дисциплины и государственных законов".

Вместе с ним расследуют и деятельность генерала Лю Чжэньли – начальника Объединенного штаба вооруженных сил Китая, ответственного за планирование боевых действий и военные операции. Ему также инкриминируют аналогичные нарушения.

Удар по элите модернизации армии

Чжан и Лю были ключевыми фигурами в программе модернизации китайских вооруженных сил и принадлежали к немногим генералам с реальным боевым опытом. Их отстранение демонстрирует масштаб стремлений Си Цзиньпина очистить армию от офицеров, которых считают коррумпированными или политически ненадежными.

За последние годы в Китае были свергнуты десятки высокопоставленных военных и руководителей оборонной промышленности, что ставит под сомнение заявленную цель Пекина создать боевые силы, способные на равных противостоять Западу.

Жесткая публичная критика

Официальная газета Народно-освободительной армии Китая опубликовала редакционную статью с резкой критикой Чжана и Лю. В материале отмечается, что они подорвали авторитет Си Цзиньпина, способствовали политическим и коррупционным проблемам в войсках и ослабили контроль Компартии над армией.

"Их неправомерные действия оказали чрезвычайно негативное влияние на партию, нацию и вооруженные силы", – подчеркнуло издание.

Армия Китая – другие новости

Как сообщал УНИАН, Китай уделяет большое внимание использованию ИИ для развертывания роев дронов, роботов-собак и других автономных систем. При этом для моделирования столкновений между роями дронов в реальном времени китайские инженеры в поисках вдохновения обращаются к природе, изучая привычки животных.

Кроме того, Китай вывел в море уникальный боевой контейнеровоз ZHONG DA 79 с кучей оружия. В частности, на корабле длиной 97 м установлено 15 контейнеров с четырьмя вертикальными пусковыми установками ракет в каждом (то есть в общей сложности 60 пусковых установок).

