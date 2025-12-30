В Китае сделали неожиданно оптимистичное заявление о завершении войны в Украине

Китай считает, что в последнее время появились признаки приближения мира в российско-украинском конфликте.

В Китае "с нетерпением" ожидают достижения обязательного мирного соглашения, которое позволит устранить "первопричины кризиса" и достичь прочного мира в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на конференции, посвященной итогам китайской дипломатии в 2025 году, сообщает "Укринформ".

"Украинский кризис" длится уже почти четыре года, и Китай все это время настойчиво создает условия для мира и взаимопонимания между всеми сторонами", - отметил он.

По его словам, как один из инициаторов создания группы "друзей мира" в "украинском кризисе", Китай искренне приветствует все усилия, которые способствуют его мирному урегулированию, и активно сотрудничает с другими сторонами над прекращением огня и продвижением диалога.

"Сегодня открылось окно для переговоров и появились осторожные ожидания приближения мира. Хотя путь впереди остается трудным, Китай готов продолжать играть конструктивную роль и с нетерпением ожидает достижения всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения для устранения первопричин конфликта и достижения прочного мира и стабильности в Европе", - отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Как сообщалось ранее, в НАТО считают, что Китай и Россия могут атаковать Европу и Тайвань одновременно.

"Мы - мирный, оборонительный альянс. Но мы также видим глобальную связь между Китаем и Россией. Китай смотрит на Тайвань. И я убежден, что если Китай будет предпринимать там военные действия, он будет давить на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас занятыми здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы", - заявил генсек НАТО Марк Рютте.

На вопрос, сможет ли Европа отбиться от российского вторжения самостоятельно без поддержки США, Рютте заверил, что европейцам "не нужно об этом беспокоиться".

"Потому что мы являемся альянсом, и потому что США твердо поддерживают НАТО. Кроме того, НАТО имеет прямые последствия для политики безопасности США. Безопасная Европа означает безопасную Америку. Итак, США имеют прямой интерес с точки зрения безопасности в сохранении членства в НАТО", - заверил генсек.

