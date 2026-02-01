Планы Путина в отношении Чечни под вопросом из-за состояния здоровья Кадырова, - FT

Кавказ - одно из самых слабых мест диктатуры Путина, пишет издание.

Ухудшение состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова и его вероятного преемника - сына Адама - может создать серьезные риски для планов Кремля по сохранению контроля над регионом. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание пишет, что почти два десятилетия Кадыров играл непривлекательную, но необходимую для Кремля роль - управлял республикой "железной рукой" и держал под контролем напряжение в регионе.

Впрочем, сейчас и сам чеченский лидер, и его вероятный преемник столкнулись с проблемами со здоровьем, что, по мнению журналистов, "подсветило уязвимость режима с передачей власти и подчеркнуло хрупкость одного из ключевых опорных элементов многолетнего правления Владимира Путина".

Отмечается, что российский диктатор позволил Кадырову управлять Чечней фактически как криминальным государством, закрывая глаза на масштабные нарушения прав человека: убийства, пытки, похищения людей, а также на обогащение самого Кадырова и членов его семьи.

Взамен Кадыров продемонстрировал полную лояльность Путину: отправлял батальоны воевать против Украины и удерживал регион под контролем Кремля, подавляя любые сепаратистские или исламистские движения, способные привести к новому конфликту.

И у отца, и у сына проблемы со здоровьем

Впрочем, как обращает внимание автор статьи, в последнее время часто пишут о плохом здоровье 49-летнего Кадырова. Так, в декабре рижское издание "Новая газета Европа" заявило, что чеченского лидера госпитализировали в Москве после его приезда на заседание Госсовета с участием Путина. Впоследствии украинские издания писали, что Кадыров страдает от почечной недостаточности. При этом сообщения официально не подтверждены.

В то же время и Адам Кадыров - его 18-летний сын и вероятный преемник - якобы имеет проблемы со здоровьем. По данным Radio Free Europe/Radio Liberty и Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который считают приближенным к российским силовикам, недавно он получил серьезные травмы в ДТП.

По мнению политического аналитика Руслана Айсина, состояние здоровья чеченского лидера создает политическую проблему как для режима, который он построил у себя дома, так и для Кремля.

"Политическая архитектура, конструкция, которую Кадыров построил вместе со своим преемником, сейчас на грани краха. Система Путина достаточно хрупкая. Она кажется сильной диктатурой, но каждая диктатура имеет свои слабые места. И Кавказ – самое слабое место для них", – подчеркнул эксперт.

Сам Кадыров неоднократно опровергал сообщения о плохом состоянии своего здоровья. Недавно он показал видео, на котором он председательствует на заседании правительства. По словам специалиста по региону и профессора исследований безопасности Карлова университета в Праге Эмиля Аслана, из видео понятно, что здоровье Кадырова "заметно ухудшается", о чем свидетельствует его внешний вид, медленные движения, походка и трость.

Эксперт считает, что все более частые утверждения Кадырова о том, что он в добром здравии, только подтверждают это.

Сын не скоро возглавит регион

В статье напомнили, что сын главы Чечни Адам Кадыров впервые оказался в центре внимания в 15-летнем возрасте, когда распространилось видео, на котором он жестоко избивает российского заключенного, обвиненного в сожжении Корана.

После этого инцидента Адам получил звание Героя Чеченской Республики и был назначен руководителем службы безопасности своего отца. В прошлом году его также назначили секретарем совета безопасности Чечни, а впоследствии он взял под контроль налоговую службу и правоохранительные органы региона.

Аналитики расценивают волну назначений как признак стремительного роста влияния Адама Кадырова. Впрочем, отмечают, даже в случае смерти отца сын еще много лет не сможет официально возглавить республику, ведь минимальный возрастной ценз для этой должности составляет 30 лет.

Состояние здоровья Рамзана и Адама Кадыровых

Как сообщал ранее УНИАН, в середине января СМИ писали, что прокремлевский лидер Чечни Кадыров при смерти - он, вероятно, страдает от острого панкреатического некроза и проблем с почками, и его появления на публике становятся все реже. Отмечалось, что это заставляет Москву прилагать все усилия для обеспечения беспрепятственного захвата власти в нестабильной российской республике. Журналисты высказали мнение, что Кадыров готовит своего третьего сына, 18-летнего Адама, в качестве преемника.

16 января СМИ сообщили, что любимый сын Кадырова разбился в ДТП и находится в реанимации. Речь шла о том, что авария произошла в самом центре Грозного, из-за чего было перекрыто множество прилегающих улиц. Также сообщалось, что для свободного доступа была закрыта новая республиканская больница: "ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии; его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву".

Впоследствии стало известно, что Адам пришел в себя после аварии, и его состояние здоровья уже якобы не вызывает опасений у врачей.

