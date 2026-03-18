Чехия готова поставлять нефть в Словакию по 'Дружбе'

Чехия готова инвестировать 1 миллиард чешских крон (около 47 миллионов долларов) в нефтепровод "Дружба", чтобы обеспечить поставки нефти в Словакию. Как пишет Reuters, об этом заявил министр промышленности Чехии Карел Гавличек.

Отмечается, что Чехия прекратила использовать российскую нефть, поставлявшуюся через "Дружбу", в прошлом году после расширения нефтепровода TAL, который проходит из Италии в Германию. В Праге ранее уже рассматривали возможность реверсного использования чешского участка "Дружбы" для поставок нефти в Словакию.

"Мы предложили Словакии возможность использования реверсного потока "Дружбы". Другими словами, мы готовы инвестировать в технические решения, чтобы поставлять нефть из Чехии в Словакию", – заявил Гавличек после встречи в Праге с министром экономики Словакии.

По его словам, начальные инвестиции могут составить до 1 млрд чешских крон (около 47 млн долларов).

В случае чрезвычайной ситуации по такому маршруту можно будет транспортировать десятки тысяч тонн нефти ежемесячно. В течение ближайших 2–3 лет годовую пропускную способность планируют увеличить до 2–3 млн тонн.

17 марта президент Владимир Зеленский заявил, что поставки российских энергоносителей по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию могут возобновиться через полтора месяца.

Энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что в ближайшее время поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" возобновлены не будут. По его словам, причина задержки сугубо техническая и не зависит от желания или возможностей украинской стороны.

Европейский Союз заявил, что предоставит Украине техническую поддержку и финансирование для восстановления поврежденного нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть транспортируется в Венгрию и Словакию.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не изменит свою позицию и не разблокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины, пока транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будет возобновлен.

Вас также могут заинтересовать новости: