В МИД рассказали, кто должен решать вопрос о допуске инспекторов ЕС к осмотру 'Дружбы'

Допуск на стратегические объекты в условиях военного положения - это прерогатива СБУ.

Решать, допускать ли европейских инспекторов, представителей Словакии или Венгрии к осмотру повреждений нефтепровода "Дружба", должна СБУ, заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

"Мне неизвестно о каких-либо конкретных датах или поездках (европейских инженеров для осмотра повреждений нефтепровода "Дружба" - УНИАН). Мне также неизвестно, откуда в СМИ появились подробности и даты этих поездок. Я могу лишь подтвердить, что Еврокомиссия ранее обращалась по поводу приблизительных сроков ремонта "Дружбы", которая была повреждена, подчеркиваю, в результате российских ударов. Разъяснения были предоставлены Еврокомиссии, и, кроме того, мы поддерживаем постоянную связь и с Еврокомиссией, и с Венгрией, и со Словакией по поводу нефтепровода. Последняя такая встреча состоялась в субботу, и там были представлены фото и видеозаписи. Что касается технических вопросов - это решает "Нафтогаз", - сказал он.

Также Тихий подчеркнул, что пускать или нет иностранных специалистов для непосредственного осмотра повреждений - это вопрос не к дипломатам, а к СБУ:

"Сейчас в СМИ много говорят о допуске или недопуске каких-то людей на объекты. Я хочу напомнить, что в условиях военного положения допуск или недопуск на стратегические объекты - это вопрос СБУ, наших коллег, которые решают о допуске или недопуске граждан, особенно иностранных, на такие объекты".

Перипетии вокруг нефтепровода "Дружба"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Украина уже несколько раз озвучивала сроки восстановления нефтепровода "Дружба". Он считает, что необходимо отправить экспертов, которые бы проверили ситуацию на месте.

