ИНТЕРПАЙП поставил колеса для железной дороги за Полярным кругом

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП отгрузила колеса собственной конструкции для рудовозных поездов в Скандинавии. Заказчик осуществляет перевозку железной руды за Полярным кругом, где температура воздуха может опускаться до -40°C. Об этом сообщили в компании.

Для этого заказа ИНТЕРПАЙП разработал модификацию колеса из собственной линейки железнодорожной продукции Ultimate. Новое колесо под названием ULT 25 LL ("Long Life") имеет диаметр 920 мм и обеспечивает клиенту более длительный срок службы колеса за счет оптимизированной геометрии протектора.

Никлас Эрикссон, ведущий специалист по продажам железнодорожной продукции ИНТЕРПАЙП на рынке Европы:

"Мы уже давно сотрудничаем с этим клиентом, всегда стараемся удовлетворить его потребности и требования в сжатые сроки. На этот раз у нас уже была конструкция колеса, которую можно было использовать с небольшими изменениями. Однако иногда нам нужно в короткие сроки разрабатывать совершенно новые конструкции колес или колесных пар в соответствии с европейскими стандартами совместимости TSI. ИНТЕРПАЙП хорошо умеет это делать, что положительно влияет на долгосрочные отношения с клиентами".

Первая партия колес уже используется на линии тяжелого железнодорожного движения Мальмбанан, которая соединяет рудное месторождение Кируна на севере Швеции с незамерзающим морским портом Нарвик в Норвегии. Здесь курсируют одни из самых тяжелых поездов в Европе, каждый весом более 8000 тонн, а нагрузка на ось достигает 25 тонн. Линия является эталоном для железнодорожной инженерии и логистики европейской горнодобывающей промышленности.

О компании:

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2025 году ИНТЕРПАЙП реализовал 470 тыс. т трубной продукции и 89 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожной продукции осуществляется под брендом KLW.

Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность наших сотрудников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, составляет 1150 человек.

В 2025 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,566 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.

