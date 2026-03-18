Известная певица из РФ подала документы на получение украинского паспорта

Исполнительница заявила, что у нее наконец-то приняли все документы.

Певица Юлия Юрина из группы Yuko, которая является гражданкой России и долгое время пытается получить украинский паспорт, заявила, что у нее наконец-то приняли документы на смену гражданства.

"Не могу поверить", - заявила она на одном из видео, опубликованных в Instagram в stories.

При этом Юрина предположила, что раньше, чем через год гражданство она не получит, если вообще будет позитивное решение по этому поводу.

"Приняли документы на смену гражданства. Сколько теперь его ждать - неизвестно. В позитивном случае, где-то приблизительно через год я могу получить документы", - отметила она.

Также певица сообщила, что подписала обязательство сдать экзамен по Конституции и истории Украин:

"Буду сдавать. Вдруг что, то поздравлять еще не с чем. Я только подала документы, у меня их только приняли. Будем поздравлять, когда президент подпишет и когда мне уже вручат пластиковую карточку, когда я составлю экзамены".

