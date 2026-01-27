'Исторические по своему характеру': в Белом доме прокомментировали мирные переговоры в Абу-Даби

Трамп продолжает участвовать в многосторонних мирных встречах, но прямых контактов с лидерами Украины и России пока не запланировано.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп активно вовлечен в мирный процесс между Украиной и Россией.

На брифинге для прессы Левитт назвала переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби "историческими", подчеркнув, что они демонстрируют готовность Трампа работать над мирным урегулированием конфликта. Советник Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф активно информируют его о ходе переговоров.

"Они провели многостороннюю встречу в минувшие выходные, которая не получила большого освещения, но была исторической по своему характеру, поскольку команда президента действительно собрала обе стороны этой войны за одним столом, чтобы приблизить мир", – подчеркнула Левитт.

Пресс-секретарь уточнила, что на данный момент не запланировано телефонных переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским или российским правителем Владимиром Путиным.

Переговоры в Абу-Даби

23-24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между делегациями Украины, России и США по урегулированию войны. Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что встреча в ОАЭ была очень конструктивной.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда состоится следующая встреча между Украиной, Россией и США. По его словам, переговоры могут продолжиться в воскресенье, 1 февраля. Он отметил, что "Украина будет максимально подготовлена по всем вопросам, которые должны быть обсуждены и согласованы".

Ранее Зеленский подчеркнул, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс по мирному соглашению, поэтому нужно искать компромисс.

