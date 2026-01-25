Донбасс не отдадим, нужен компромисс, - Зеленский

По словам Зеленского, документ об американских гарантиях безопасности уже полностью готов, нужно только поставить подписи и ратифицировать.

Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс по мирному соглашению, поэтому нужно искать компромисс. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби.

"Моя позиция относительно наших территорий неизменна", – подчеркнул он.

Вместе с тем президент сообщил, что документ об американских гарантиях безопасности для Украины уже готов на 100%, осталось только подписать его.

"Конкретные гарантии безопасности для Украины дают конкретные даты завершения этой войны. (...) Документ готов на сто процентов. Мы ожидаем от партнеров сигнала о дате и месте его подписания. После этого он будет передан на ратификацию в Конгресс США и украинский парламент", – сообщил Зеленский.

Мирные переговоры с РФ: последние новости

Как писал УНИАН, ключевым вопросом трехсторонних переговоров Украины, США и России, прошедших на этой неделе в ОАЭ, была судьба Донбасса. Кремль требует передачи Украине остальной подконтрольной ей части Донецкой области как ключевое условие завершения войны, и пока это является главным препятствием для договоренностей. Москва продвигает так называемую "формулу Анкориджа", которая предусматривает полный контроль России над Донбассом и замораживание фронта на других участках.

По данным СМИ, в ходе этих переговоров стороны достигли определенного прогресса в военном блоке вопросов, однако в политической части, в частности в отношении территорий, договоренностей пока нет.

Между тем американцы излучают уверенность (возможно притворную), что переговоры принесли значительный прогресс и дело движется чуть ли не к личной встрече Зеленского и Путина.

