Быстрых результатов не будет: в Кремле оценили переговоры с Украиной и США

Переговоры Украины, США и России о завершении войны пока находятся на начальной стадии, и быстрого прогресса ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа", - заявил он.

Он добавил, что продолжение трехсторонних переговоров намечено на следующую неделю, но точной даты пока нет.

"Вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь", – добавил Песков.

Песков также отказался обсуждать детали переговорного процесса, назвав обсуждение отдельных положений "неверным".

"Наша позиция очень хорошо известна. Формула Анкориджа была обговорена и было достигнуто понимание с американскими переговорщиками, с президентом Трампом", - добавил он.

Он также снова повторил, что "территориальный вопрос" имеет для РФ "принципиальное значение".

Трехсторонние переговоры Украины, США и России

В Абу-Даби 23-24 января прошли трехсторонние переговоры между делегациями Украины, России и США об урегулировании войны.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявил, что трехсторонние переговоры в ОАЭ были очень конструктивными. Он поделился, что переговоры продолжатся уже на следующей неделе. По его словам, встреча также состоится в Абу-Даби.

В то же время зарубежные СМИ пишут, что в переговорах достигнуд значительный прогресс и дело движется чуть ли не к личной встрече Зеленского и Путина.

