Сделка по Гренландии уже почти согласована, - Трамп

Он назвал соглашение "очень важным" с точки зрения национальной безопасности.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сделка по Гренландии уже почти согласована. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, это будет "очень выгодная сделка" с точки зрения национальной безопасности.

"Мы уже начали переговоры, и думаю, все почти согласовано. То есть они сами этого хотят. Думаю, это будет очень выгодное соглашение для всех. Очень важное соглашение, собственно, с точки зрения национальной безопасности. Думаю, мы достигнем согласия", - отметил президент США.

Трамп хочет контролировать Гренландию

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, президент считает Гренландию "приоритетом национальной безопасности США" и ключевым элементом сдерживания противников в арктическом регионе.

В Гренландии отвергли притязания США на полезные ископаемые острова. Министр горнодобывающей промышленности Наая Натаниэльсен заявила, что будущее развития сектора полезных ископаемых не может решаться за его пределами. "Все обсуждается, кроме нашего суверенитета", - сказала Натаниэльсен в ответ на заявление Трампа о том, что он достиг соглашения о ресурсах острова с генсеком НАТО Марком Рютте.

Bloomberg писало, что США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа, который перед этим объявил о "рамочном соглашении", в котором пообещал воздержаться от введения тарифов против европейских стран, не поддерживающих его планы по Гренландии.

