Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий, - CNN

В Белом доме отметили, что США сейчас прорабатывают возможные сценарии приобретения этой стратегической территории.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает "ряд вариантов" приобретения Гренландии. Использование американских вооруженных сил не исключается. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в комментарии CNN.

По ее словам, Трамп считает Гренландию "приоритетом национальной безопасности США" и ключевым элементом сдерживания противников в Арктическом регионе.

"Президент и его команда обсуждают различные варианты достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование американских вооруженных сил всегда остается одним из инструментов в распоряжении Главнокомандующего", - подчеркнула Ливитт.

Заявление прозвучало после слов госсекретаря Марко Рубио, который сообщил законодателям, что администрация серьезно рассматривает возможность покупки самоуправляемой территории Дании. В то же время он пытался снизить опасения относительно немедленного военного вмешательства США.

По данным источников, Государственный департамент по запросу команды Рубио подготовил анализ природных ресурсов Гренландии, в частности редкоземельных элементов. В документе отмечается, что достоверных оценок объемов ресурсов нет, а их добыча будет чрезвычайно дорогой из-за сурового климата и отсутствия инфраструктуры.

Сам Трамп неоднократно публично заявлял о стратегической необходимости Гренландии. "Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, а Дания не сможет этого обеспечить", - сказал он журналистам на борту Air Force One.

Ранее президент также заявлял: "Так или иначе, мы этого достигнем".

Активизация интереса США вызвала резкую реакцию в Европе. Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши и Дании выступили в поддержку Копенгагена, подчеркнув, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться совместно в рамках НАТО. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что потенциальное военное давление США на Гренландию может фактически разрушить Альянс.

В самой Гренландии заявили, что пригласили встречу с Марко Рубио для обсуждения ситуации. Между тем инициатива Трампа уже вызвала критику как со стороны демократов, так и части республиканцев в Конгрессе, которые призывают не допустить силовых сценариев в отношении союзника по НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее Sky News отметило, что Трамп действительно настроен захватить Гренландию. Более того, Европа и Канада слишком слабы, чтобы его остановить.

На фоне этих новостей премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил президенту США Дональду Трампу, что тот не может захватить территорию "потому что хочет этого".

