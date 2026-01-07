Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий, - CNN

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает "ряд вариантов" приобретения Гренландии. Использование американских вооруженных сил не исключается. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в комментарии CNN.
По ее словам, Трамп считает Гренландию "приоритетом национальной безопасности США" и ключевым элементом сдерживания противников в Арктическом регионе.
"Президент и его команда обсуждают различные варианты достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование американских вооруженных сил всегда остается одним из инструментов в распоряжении Главнокомандующего", - подчеркнула Ливитт.
Заявление прозвучало после слов госсекретаря Марко Рубио, который сообщил законодателям, что администрация серьезно рассматривает возможность покупки самоуправляемой территории Дании. В то же время он пытался снизить опасения относительно немедленного военного вмешательства США.
По данным источников, Государственный департамент по запросу команды Рубио подготовил анализ природных ресурсов Гренландии, в частности редкоземельных элементов. В документе отмечается, что достоверных оценок объемов ресурсов нет, а их добыча будет чрезвычайно дорогой из-за сурового климата и отсутствия инфраструктуры.
Сам Трамп неоднократно публично заявлял о стратегической необходимости Гренландии. "Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, а Дания не сможет этого обеспечить", - сказал он журналистам на борту Air Force One.
Ранее президент также заявлял: "Так или иначе, мы этого достигнем".
Активизация интереса США вызвала резкую реакцию в Европе. Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши и Дании выступили в поддержку Копенгагена, подчеркнув, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться совместно в рамках НАТО. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что потенциальное военное давление США на Гренландию может фактически разрушить Альянс.
В самой Гренландии заявили, что пригласили встречу с Марко Рубио для обсуждения ситуации. Между тем инициатива Трампа уже вызвала критику как со стороны демократов, так и части республиканцев в Конгрессе, которые призывают не допустить силовых сценариев в отношении союзника по НАТО.
Гренландия - последние новости
Как сообщал УНИАН, ранее Sky News отметило, что Трамп действительно настроен захватить Гренландию. Более того, Европа и Канада слишком слабы, чтобы его остановить.
На фоне этих новостей премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил президенту США Дональду Трампу, что тот не может захватить территорию "потому что хочет этого".